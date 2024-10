Papelón de Dietrich: se fue enojado de un debate sobre Aerolíneas porque no se había preparado

según relató Tenembaum, Dietrich maltrató a una de las productoras de la radio bajo la acusación de que no le habían avisado que su participación en el programa sería en el marco de un debate. Sin embargo, la productora le mostró la conversación que mantuvieron por WhatsApp invitándolo a intercambiar posturas sobre la cuestión

Dietrich dijo que el problema son los subsidios que recibe Aerolíneas Argentinas. “¿Cuánto sería este año?”, indagó el periodista Tenembaum, a lo que Dietrich replicó: “No tengo idea cuánto es”

El ex ministro de Transporte del gobierno de, participó de un debate sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, en el cual intercambió con el ex director de Comunicación de la compañía entre 2019 y 2023,Al terminar el debate,"Dejó un mensaje recién - después de haber tratado bastante mal a una productora muy joven, fue bastante grosero y con una prepotencia que me llamó la atención - en el que lo reconoció y dice ´de los mensajes se desprende que yo había habilitado un debate`", contó Tenembaum. Y finalizó:Durante dicho intercambio, Dietrich se mostró visiblemente desinformado sobre la empresa Aerolíneas Argentinas. “Los números de 2023 no tengo ni idea cuáles fueron”, sostuvo el dirigente macrista que ahora está sumamente alineado en redes sociales a la gestión de Javier Milei, asegurando que el problema es estructural.Figueroa, por su parte, destacó que la empresa no requirió fondos públicos para funcionar durante ese período y, para sostener su mirada, expuso datos concretos acerca de fondos requeridos, flota, vuelos y uso de infraestructura, entre otros elementos.Posteriormente,Figueroa, por su parte, respondió que el presupuesto que Aerolíneas Argentinas tenía previsto para el año pasado, y no utilizó, representaba el 0,31% del presupuesto total y que el número representa aún menos contra el producto bruto., sintetizó, nuevamente con datos.