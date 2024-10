El Gobierno disolvió una empresa estatal ferroviaria y despidió a más de 1.300 trabajadores

El Gobierno Nacional dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal ferroviaria que operaba personal. De esta manera, más de 1.300 personas se quedarán sin trabajo.En conferencia de prensa, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció: “Estamos cumpliendo con el mandato que más del 55% le dio al presidente Javier Milei, y sus instrucciones de reducir el déficit y eliminar gastos innecesarios, hemos tomado la determinación de cerrar DECAHF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes"El cierre representa una baja en la planta de personal de 1.388 puestos de trabajo, lo que supone -según el Gobierno- un ahorro de 42 mil millones de pesos al año en materia de sueldos, entre 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados y que cobraban entre 2 y 4 millones de pesos por mes.Aún quedan algunos empleados, que tienen funciones puntuales y que van a seguir manteniendo sus puestos pero serán absorbidos por otra empresa. Cabe destacar que la gran mayoría de los trabajadores con los que contaba DECAHF no se regían por contratos, una modalidad habitual en el sector público, sino que estaban fijos.Se trataba de una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos y que fue la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios. Se había creado con el objetivo de “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria”.Entre sus unidades estaban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”.El secretario destacó también el cierre de Instituto Argentino del Transporte al sostener que no había emitido ningún dictamen para el fin que había sido creado, generando desgastes administrativos innecesarios.En el marco de los recortes en el Estado, el Gobierno ya despidió a 28.000 trabajadores públicos entre diciembre de 2023 y julio de 2024, equivalente a una reducción del 5,7% del personal. Puntualmente, en las empresas del Estado la nómina se redujo en casi 9.900 empleados.