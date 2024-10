Claudia Sheinbaum asumió como presidenta de México: "No los voy a defraudar"

Ante 16 jefes de Estado y de Gobierno, Claudia Sheinbaum juró este martes como la primera presidenta de México en 200 años de historia independiente del país, bajo la promesa de continuar "con el humanismo mexicano". "No los voy a defraudar, les prometo seguir haciendo historia", expresó."Vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la", manifestó tras recibir la banda presidencial de la dirigente histórica de la izquierda, Ifigenia Martínez, ante su antecesor Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, hizo referencia a un término acuñado por López Obrador para su estrategia de gobierno y recordando una frase del exmandatario Benito Juárez, ganador de la Guerra de Reforma en el siglo XIX, quien señaló que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".En ese sentido, Sheinbaum rindió tributo a López Obrador, su mentor político, a quien bautizó como el "dirigente social más importante de la historia moderna" de México y lo comparó con el venerado exmandatario Lázaro Cárdenas, de quien dijo que se retira "como un demócrata" y que "estará siempre en el corazón del pueblo de México".La nueva jefa de Estado llamó a hacer "una reflexión" sobre lo sucedido en los últimos seis años, en los cuales 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza al señalar que "cambió el modelo de desarrollo del país" dejando atrás el período neoliberal, por lo que ofreció que prevalecerá el mismo esquema.En otro orden, la flamante presidenta defendió laque busca elegir por voto popular a jueces y magistrados pues señaló que no es "autoritarismo" sino que, en esencia, es democrática."¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que, en esencia, es democrática y permite que el pueblo decida?", manifestó la mandataria durante su discurso en el Congreso mexicano.Sheinbaum negó que la polémica reforma judicial, impulsada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y promulgada el pasado 15 de septiembre, tuviera como objetivo que como presidenta controlara la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).La nueva presidenta de México prometió además "profundizar la cooperación y las", con la cual "nos une historia y compromiso", en su primer mensaje a la nación tras jurar en su cargo y afirmó que seguirá impulsando la "relocalización". Asimismo, expuso que durante su gestión se dará un nuevo "impulso" al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).Sheinbaum dijo que su gobierno "fortalecerá ely los recursos naturales" y se promoverá "la eficiencia y las fuentes renovables" y no se permitirá la siembra de maíz transgénico", al tiempo que se promoverá la autosuficiencia en la producción de maíz, frijol y otros cultivos.Por último, refrendó su vocaciónal señalar que "las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México y podemos ser presidentas", al recordar que "durante mucho tiempo las mujeres fuimos anuladas, nos contaron una versión de la historia haciéndonos creer que el curso de la historia está impulsada por hombres".