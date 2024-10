El Gobierno declaró "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas

El Gobierno dio un nuevo paso rumbo a la venta de empresas del Estado y declaró a Aerolíneas Argentinas como una de las que está "sujeta a privatización". El decreto 873/2024 fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo. "Luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados", se destaca en el texto de la norma.A pesar de que AA había quedado afuera del listado propuesto dentro de la Ley Bases, la jugada del Ejecutivo está amparada por la Ley 23.696, la reforma del estado propuesta por Carlos Menem en 1989. Dentro del DNU afirman que "la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional", cuyos aportes "ascienden a u$s8 mil millones" y hace mención a que los empleados "mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación".La profundización en este sentido de la administración que conduce Milei se da en el marco de un grave conflicto con los gremios aeronáuticos y a pocos meses de dictarse la política de "cielos abiertos", a través del decreto 599/2024. Además, el pasado 23 de septiembre, la ANAC hizo entrar en vigencia el DNU 844/2024, que habilita a aeronaves y tripulaciones extranjeras a operar en el país.Recién el pasado lunes 30 de septiembre, los presidentes de las cámaras del Congreso, Martín Menem y Victoria Villarruel, pidieron a los bloques que envíen a quienes conformarán la bicameral de Seguimiento para las Privatizaciones, trámite que estaba frenado. Hasta el momento, los diputados ya estaban definidos, pero restaban los senadores.Previo a ello, la Cámara de Diputados abrió la discusión sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas con los proyectos de Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). Sin embargo, el oficialismo no consiguió dictamen y habrá otras reuniones informativas con invitados de varios sectores antes de avanzar con una decisión definitiva.A su vez, pilotos llevan adelante este miércoles un paro en los simuladores del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Será por 24 horas y no afectará a los vuelos. La medida de fuerza está impulsada por APLA, el gremio que conduce Pablo Biró.