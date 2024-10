Peligro de embargo: fondos buitre piden información sobre el oro nacional que Milei sacó de la Argentina

ya apareció la primera señal: fondos buitre con fallos en contra de la Argentina por deuda en default y por la nacionalización de YPF solicitaron a las cortes de Nueva York información sobre el destino del oro de los argentinos que del Banco Central tenía y que presidente Javier Milei decidió trasladar al exterior, como paso previo a intentar embargar dichos activos

La oposición, parte del periodismo y distintos sectores de la sociedad civil lo advirtieron y hasta lo denunciaron, pero el Gobiernolo negó a más no poder, hasta con "canchereos" como mecanismo de evasión. No obstante,El actor central de esta historia es Bainbridge Fund, un holdout de la causa por la reestructuración de deuda en default que litiga contra el Tesoro nacional desde 2016 y ya tiene sentencia firme a su favor por USD 95 millones más intereses. En concreto, fue autorizado por el tribunal a hacer un discovery de activos soberanos.Hacer un "discovery" sinifica solicitar a la corte que fuerce a la Argentina a dar información de sus activos y dónde están siendo custodiados. Lo hizo a sabiendas de que el gobierno de Milei trasladó en dos viajes oro soberano a Europa. La mencionada acción judicial persigue el objetivo de detectar bienes y activos potencialmente embargables, de manera tal que los demandantes puedan acelerar el cobro de sus sentencias.“Bainbridge Fund pide a la Juez Loretta Preska que ordene a la República Argentina producir información sobre el destino y uso del oro perteneciente al Banco Central actualmente depositado en Europa. Bainbridge se encuentra en pleno discovery de activos para cobrar una sentencia impaga. Bainbridge también busca tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado”, explicó el abogado especializado de Latam Advisors Sebastián Maril en redes sociales.Según explican especialistas, el debate legal se centra en si el Tesoro Nacional y el Banco Central de la República Argentina son, para fines prácticos, la misma persona. En términos legales no lo son, pero lo que buscan exponer los fondos con fallos en contra de la Argentina es que se manejan como si fueran la misma. Es decir: dicen que en las acciones económicas el BCRA es un alter ego del Tesoro nacional.En el pasado, el hoy difunto juez Thomas Griesa falló en contra de esa posición, no como hizo con la sentencia contra Argentina en el juicio por deuda en default que Argentina mantenía con el fondo buitre NML de Paul Singer. Básicamente, según el criterio del magistrado norteamericano fallecido el BCRA y el Tesoro Nacional no eran la misma persona.Los fondos argumentan que eso cambió con el tiempo y que hoy sí se puede probar que actúan, en los hechos, como si fueran la misma persona jurídica. Bainbridge no fue el único en explorar, una vez más, la posibilidad. También beneficiarios del fallo YPF mencionaron en las últimas las posibles decisiones tomadas por el ministro libertario Luis Caputo y el traslado del oro del BCRA al exterior como prueba de que la autoridad monetaria es un alter ego de la república.Específicamente, citan notas periodísticas que señalan supuestas negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, para conseguir préstamos en nombre del Banco Central como prueba.El 2 de septiembre el BCRA confirmó que terminó de enviar al exterior el oro de las reservas al exterior por una decisión del ministro Luis Caputo, pero no informó adónde fueron, por razones seguridad. “Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos”, festejó "Toto" Caputo.Pero desde el mercado algunas voces alertaron que esta era una jugada riesgosa porque corría riesgo de embargo, sobre todo dado que la reputación de Argentina como deudor es mala en general.Según Infobae, los envíos se realizaron a una cuenta en Londres que pertenece al Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés). El movimiento de tener esos activos bajo custodia del BIS permite colocaciones a tasa, apalancamiento o hacerse de liquidez vía colateral, es decir poniéndolos en garantía en caso de requerir dólares líquidos para intervenir en el mercado cambiario. O sea, le dan la razón a los fondos buitre y ponen el oro a tiro de embargo.Es que al estar fuera del país, las reservas podían atraer la atención de los múltiples demandantes que litigan contra la Argentina y su larga lista de cabos sueltos en los tribunales internacionales.Según el abogado Maril, "en el Gobierno lo estudiaron bien" o deberían haberlo hecho, porque "es difícil embargarlo" pero "de todos modos, no impide que intenten embargarlo”.