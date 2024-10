Tras el veto de Milei y en un clima de ríspidez con Bullrich, Macri reunió a su tropa legislativa

El ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, convocó este jueves a su tropa legislativa para discutir el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta reunión se produce en medio de una multitudinaria marcha universitaria que ha elevado la presión sobre el gobierno, lo que ha llevado a Macri a subrayar que “la educación pública es una de las banderas del PRO”.

La reunión, que tuvo lugar en la residencia de Macri en Acassuso, reunió a figuras clave del bloque de senadores del PRO, como Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. A pesar de la intensa agenda, la cúpula del partido no definió una estrategia clara para la próxima sesión especial del miércoles, donde la oposición intentará revocar el veto presidencial. “Quedamos en coordinar con los diputados para tomar una decisión, se va a discutir en las próximas horas”, señaló un asistente a la reunión.A pesar de las manifestaciones en las calles, el oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios para sostener el veto. Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, planteó una inquietud:Mientras tanto, el radicalismo también se encuentra en una encrucijada respecto a su postura frente al veto. Danya Tavela, autora del proyecto de financiamiento, instó a sus correligionarios a estar presentes y votar a favor. Con un panorama legislativo incierto y presiones tanto internas como externas, la administración de Milei podría enfrentar un significativo revés en el Congreso. Ante esta situación, desde la Casa Rosada no descartan la posibilidad de recurrir a la Justicia si es necesario, evidenciando así la fragilidad de su posición en un contexto cada vez más complicado.