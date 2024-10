Fuerte reclamo de Amnistía Internacional a Milei: "Nos alarma el incremento de la pobreza y que se ataquen los derechos humanos"

Amnistía Internacional (AI) lanzó un fuerte reclamo al presidente Javier Milei por el incremento de la pobreza, la puesta en peligro de los derechos humanos y criticó al Gobierno por “encabezar una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias”.El organismo compartió una carta abierta hacia el Presidente donde remarcó su preocupación por situación de Argentina: "Desde la organización, reconocemos que la crisis económica y social que ha atravesado el país desde hace años exigió un cambio. Sin embargo,".En ese sentido, apuntaron a la situación preocupante en materia de libertad de expresión, que consideraron "bajo ataque", el hostigamiento a opositores y los derechos de las mujeres y las personas mayores, además de dedicarle un capítulo al aumento de la pobreza, que llegó al 52,9% en el primer semestre del año."Amnistía Internacional lamenta que, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales", inicia el texto dirigido al Presidente y menciona la actividad en redes sociales con los trols y perfiles manejados por funcionarios:", generando con frecuencia aluviones de agresión y odio".El organismo apuntó también contra la represión de la protesta social en los operativos policiales gestionados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich."Nos preocupa que, en nombre de la seguridad, las autoridades argentinas hayan avanzado en regulaciones que combinan el uso de tecnologías y la inteligencia artificial para", sostuvieron al tiempo que señalaron que el “ciberpatrullaje vulnera los derechos a la privacidad, libertad e intimidad".“El Ministerio de Seguridad aprobó una serie de resoluciones que imponen severas restricciones a la protesta pacífica y habilitaron el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de armas menos letales – gases lacrimógenos y balas de goma dirigidas al rostro- tanques hidrantes y mecanismos de vigilancia en redes sociales”, recordaron. Y pusieron como ejemplo el caso de Matías Aufieri, quien perdió la visión de su ojo izquierdo después del impacto de una bala de goma durante una manifestación el 1 de febrero de 2024, en las afueras del Congreso, y la represión del pasado 12 de junio, donde “decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a centros de detención en el marco de las protestas en rechazo a la “Ley de Bases”, que incluía serias medidas de austeridad”.En ese marco, recordó que yay condenó que el Estado argentino asociara la manifestación social con un “golpe de Estado” y que calificara a las personas manifestantes como “terroristas”.en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, subrayaron.Sobre las políticas económicas del Gobierno, Amnistía Internacional recordó que las “políticas de ajuste” de Milei junto con “una escalada en los precios” generaron un impacto directo en los hogares de ingresos medios y bajos, con un incremento de la pobreza (que alcanzó 52,9 % al segundo trimestre de este año).desde el último trimestre de 2023,cuando su gobierno tomó posesión, al primer semestre de 2024. Al mismo tiempo,; y el ingreso mínimo de una persona adulta mayor no llega a cubrir la canasta Canasta Básica Total (CBT), que incluye gastos esenciales como la alimentación, vestido y traslado”, señalaron.En esa línea apuntaron quey en respuesta el Gobierno de Milei “ha anunciado el interés de aumentar la edad jubilatoria o propuesto otorgar jubilaciones proporcionales a los aportes”, lo que “seguramente orillará” a que más adultos mayores “vivan por debajo de la línea de pobreza”.Por otro lado, cuestionaron duramente al Gobierno por haber "librado una batalla contra los derechos de las mujeres”, al dejar recaer sobre las provincias el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA); referirse a la interrupción voluntaria del embarazo, vigente en Argentina, como la “agenda sangrienta del aborto”, y provocar el “debilitamiento institucional” de las políticas contra la violencia de género., número telefónico destinado a atender a mujeres víctimas de violencias. Este debilitamiento institucional pone en riesgo la vida de miles de mujeres en el país, considerando que en Argentina se registra un femicidio cada 35 horas, según el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregó el comunicado.Y al cerrar manifestaron: “. La libertad está indivisiblemente relacionada con el reconocimiento, sin discriminación, del derecho de las personas a vivir una vida digna, libre de violencias, con acceso a servicios públicos de calidad, y a que no se ponga en riesgo su vida e integridad”. “Señor presidente:”.