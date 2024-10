Reapareció "el Gigoló" y habló de su vínculo con Roberto García Moritán, el ex de Pampita

Javier Bazterrica, conocido mediáticamente como "el Gigoló", ha vuelto a captar la atención del público tras la reciente separación de Carolina "Pampita" Ardohaín y Roberto García Moritán. En una aparición en el programa "Mañanísima" de Carmen Barbieri, Bazterrica no solo abordó su propio regreso a la escena pública, sino que también se refirió a su relación con el ex de Pampita, revelando que lo conoce desde los 14 años.

Bazterrica, quien ganó notoriedad tras ser acusado por Adriana Mendoza de estafa, ha enfrentado diversas denuncias similares a lo largo de su vida. Sin embargo, su retorno al ojo público esta vez se debe a la oleada de memes que han surgido en comparación con Moritán. Al ser consultado sobre esta situación, Bazterrica fue claro: “En su intervención,La familia es intachable y no creo que sea todo lo que dicen que es solamente porque estuvo con Pampita”, afirmó. Además, destacó que Moritán proviene de una familia de empresarios con mucho dinero, lo que, según Bazterrica, no lo haría depender de su relación con la modelo para construir su carrera en la política.Sobre la familia de Moritán, Bazterrica comentó:También mencionó que, a pesar de haber perdido el contacto desde que Moritán se involucró en la política, aún mantiene chats con él. Con una visión positiva sobre el ex de Pampita, Bazterrica concluyó: “Le pagó a todo el mundo y te puedo asegurar que se casó enamorado”. A pesar de su historia complicada, el "Gigoló" sigue trabajando en eventos como DJ y stand up, afirmando que su carrera sigue prosperando.