La UBA le respondió a Macri por las auditorías y le pidió al expresidente que "no falte a la verdad"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) le respondió al expresidente Mauricio Macri quien en las últimas horas apuntó contra el manejo de fondos de las universidades, pidió auditorias y “poner fin al uso político de los recursos”Ante esas declaraciones, la UBA publicó a través de las redes sociales un comunicado en el que aclaró la situación de los fondos de las universidades y las auditorias. "Las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación, que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades", comienza el comunicado de la UBA."En el caso particular de la UBA, la última auditoria que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo. Además, en las universidades existen auditorias internas cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados" se agrega en el texto.La UBA también informó que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos.Además señaló que dos veces por año, la Universidad le remite al Ministerio de Economía (Contaduría General de la Nación) sus estados contables y cuadros de cierre, con la totalidad de los recursos y erogaciones del periodo. "Queremos una universidad pública a la altura de la formación e investigación que nuestra sociedad necesita y expresidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita: que no falten a la verdad, que no desconozcan lo que administraron", se completa en el comunicado.