Abad y Posse pudieron contra Lousteau-Manes y se quedaron con el Cómite de la UCR bonaerense

En las elecciones internas de la UCR en la provincia de Buenos Aires, celebradas ayer, la lista oficialista "Unidad Radical," liderada por Miguel Fernández, se alzó con una contundente victoria al obtener el 52% de los votos, equivalentes a 39,119 sufragios. Este triunfo se produce en un contexto en el que Fernández contaba con el respaldo del senador Maximiliano Abad y el intendente Gustavo Posse, mientras que su contrincante, Pablo Domenichini, lideraba la lista opositora "Futuro Radical".

La participación en esta jornada electoral alcanzó los 75,797 votantes, una cifra considerable dentro de un padrón de aproximadamente 600,000 afiliados. Sin embargo, la movilización fue inferior a lo esperado, en parte debido a que en 102 de las jurisdicciones se habían acordado listas únicas, lo que redujo la competencia y la necesidad de movilización. Esta situación refleja un panorama donde la falta de disputas significativas ha impactado en el entusiasmo de los votantes.El triunfo de "Unidad Radical" no solo reafirma la posición de Fernández y su grupo, sino que también representa un freno a las aspiraciones de figuras como Martín Lousteau, Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, quienes ahora se ven como los perdedores de esta interna. En sus declaraciones, Fernández hizo hincapié en la importancia de que el radicalismo provincial mantenga su autonomía y no se convierta en "una dependencia manejada a control remoto desde Buenos Aires."Las tensiones previas a las elecciones fueron evidentes, con intentos fallidos de formar una lista de unidad y acusaciones de intransigencia por parte del sector oficialista. Mientras "Unidad Radical" se centraba en la consolidación de su poder en el interior de la provincia, "Futuro Radical" buscaba un cambio de liderazgo y una nueva dirección para el partido, de cara a las elecciones generales de 2025. Con este resultado, la UCR de Buenos Aires se posiciona con un control sólido que influirá no solo en su estructura interna, sino también en la estrategia electoral a nivel nacional.