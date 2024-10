La advertencia del ex titular de la DNE: "Con la Boleta Única el principal perjudicado es el ciudadano"

En diálogo con el ciclo *Secuencia Inicial* de Eva TV, el ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, analizó la aprobación del proyecto de Boleta Única en el Congreso y advirtió sobre sus posibles consecuencias negativas para la ciudadanía.

Schiavi expresó que la discusión sobre la Boleta Única no ha tenido la atención que merece.señaló. Según él, si el gobierno no implementa una adecuada campaña de difusión y capacitación sobre el nuevo sistema de votación, las próximas elecciones podrían ser complicadas y se podría tardar en conocer los resultados.El ex funcionario del Ministerio del Interior destacó que "el principal perjudicado es el ciudadano", y también advirtió que la Boleta Única podría afectar a los partidos políticos tradicionales y favorecer la aparición de candidaturas de figuras mediáticas, fuera del ámbito político establecido.Schiavi analizó que este cambio podría desdibujar la estructura política actual, debilitando el arrastre territorial de candidatos como Javier Milei., concluyó, subrayando las complejidades que este nuevo sistema traerá al panorama electoral argentino.advirtió Schiavi y remarcó que