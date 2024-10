Milei se subió a un colectivo: el Presidente saludó a policías tras el anuncio de paro de transporte

El presidente Javier Milei fue fotografiado subiendo a un colectivo de la Policía Federal y saludando a los efectivos que se encontraban en servicio afuera de la Casa Rosada. La imagen por sí sola puede que no diga mucho pero se dio en un contexto de creciente tensión en el sector del transporte, ya que los gremios han anunciado un paro de 24 horas programado para el 30 de octubre. Además, la foto le da un aval mayor a los efectivos en un marco potencial de represión a la protesta social.

Cabe señalar que los sindicatos del transporte, agrupados en la CATT y la UGATT, reprogramaron la medida que inicialmente estaba prevista para el 17 de octubre. En la reunión de esta mañana, se destacó la ausencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, lo que sugiere que el sindicato podría no adherir a la protesta.La medida de fuerza la llevarán a cabo el 30 de octubre. Los gremios se reunirán nuevamente este martes a las 10 en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, donde discutirán la situación del sector y la coyuntura nacional. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la Mesa Nacional del Transporte no asistirán al plenario, lo que refuerza la posibilidad de que no se unan al paro.Mientras tanto, el sindicato de Fernández no ha hecho comentarios definitivos sobre el resultado de las negociaciones salariales, aunque han expresado preocupación por la reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia anunciada por el gobierno. La situación refleja un clima de incertidumbre en el sector, a medida que se acerca la fecha del paro.