"Ahora y siempre": lanzaron el trailer de la serie Cromañon, producción origal de Prime Video

Luego de breves adelantos, Prime Video lanzó este martes el tráiler oficial de su nueva serie original Cromañón, donde explora las vidas de un grupo de adolescentes cuyas vidas cambian drásticamente tras el incendio del club República Cromañón en 2004.Con fecha de estreno para el 8 de noviembre, la serie cuenta con un gran elenco. Entre los nombres más destacados se encuentran Olivia Nuss -quien interpreta a Malena, la protagonista-, José Giménez Zapiola –conocido como "El Purre"–, Toto Rovito, Soledad Villamil, Luis Machín, Esteban Lamothe, Paola Barrientos y Muriel Santa Ana, entre otros.La serie promete desarrollar "una trama profundamente humana". En Cromañón, la historia se cuenta desde la perspectiva de Malena, una joven de 19 años que, esa fatídica noche, asiste al recital de su banda de rock favorita sin imaginar que su vida cambiaría para siempre. En el incendio, Malena pierde a varios de sus seres queridos y la culpa del sobreviviente la acompaña durante años. Cuatro años después, regresa a su antiguo barrio "con la intención de enfrentar sus demonios y sanar las heridas que dejó aquella noche".Cromañón cuenta con un equipo creativo de renombre. La dirección está a cargo de Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia, mientras que el guion ha sido escrito por Josefina Licitra, Pablo Plotkin y Martín Vatenberg, todos nombres reconocidos en la industria audiovisual argentina. La serie está producida por About Entertainment, bajo la dirección del ganador del premio de la Academia Armando Bo, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Natacha Cervi, Mercedes Reincke, Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia.El equipo detrás de Cromañón trabajó meticulosamente para recrear no solo el contexto político social de la tragedia sino también para ofrecer una narrativa que invite a la reflexión sobre las secuelas de eventos traumáticos.Cromañón marcó un antes y un después en la sociedad argentina. El 30 de diciembre de 2004, un incendio en el club República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, provocó la muerte de 194 personas y dejó a más de 1.400 heridos, la mayoría de ellos jóvenes que asistían al recital de la banda Callejeros. El incendio se produjo cuando una bengala encendió el techo inflamable del local, lo que derivó en una catástrofe debido a las pésimas condiciones de seguridad del lugar. En total se procesaron a 26 personas y 21 de ellas recibieron una condena. Solamente 18 pasaron por la cárcel. Los funcionarios juzgados en los dos juicios integraron el gobierno de Anibal Ibarra, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien fue destituido en marzo de 2006 en un juicio político que hizo la Legislatura porteña por el caso Cromañón. En la causa estuvo imputado pero fue sobreseído en todas las instancias.Con el estreno de esta serie, Prime Video continúa fortaleciendo su catálogo de producciones originales argentinas. En los últimos años, lanzó títulos aclamados como "Iosi, El espía arrepentido", "Porno y helado" y la aclamada película "Argentina, 1985". Estas producciones demostraron que el público internacional está ávido por historias locales que reflejen la riqueza y complejidad de la cultura y la historia argentina.