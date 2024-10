El Gobierno afirmó que el equilibrio fiscal "es innegociable" al defender el Presupuesto 2025 en Diputados

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó este martes a debatir el Presupuesto 2025. De este primer encuentro participaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Pablo Quirno, secretario de Finanzas. La ausencia más criticada por la oposición fue la del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que no fue al Congreso a defender el proyecto que presentó Javier Milei el 15 de septiembre.En este marco, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aseguró que, que solo se pagarán los gastos con los "recursos que recauda el Estado", sin generar endeudamiento, y que 60 por ciento de los recursos se destinarán a gastos sociales, previsionales, deuda y salarios públicos del Estado y de educación."Este proyecto de Presupuesto marcó un hito cuando el Presidente de la Nación vino a hacer la presentación al Congreso por primera vez en nuestra historia. Evidencia la relevancia que se le da al presupuesto público desde el inicio del gobierno”, agregó el funcionario en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda.Guberman destacó “estamos haciendo una administración racional e inteligente de las cuentas públicas para cumplir con el mandato presidencial. Es lo que votó la sociedad en las urnas, cuando el Presidente expresaba que la Argentina debía tener equilibrio fiscal como el paso”.“Desde que existe la Ley de Administración Financiera, por primera vez hay un presupuesto que habla de presupuesto y no de una ley ómnibus ajena a la administración”, subrayó.“El equilibrio fiscal es innegociable ya que solo podemos gastar si tenemos los recursos” agregó y detalló para el 2025En esa línea, recordó que el 60 de los gastos están contemplados "en 10 programas con una política de Estado” y detalló que en jubilaciones se destina el 36,5% de los recursos, 7,4 por ciento para asignaciones, 3,6 por ciento para financiamiento universitario, un 2,9 por ciento para política alimentaria y un 2,2 para pensiones por invalidez.Si bien dijo que la recaudación impositiva “será menor" que la de este año por la eliminación del impuesto País que se compensará “con la reducción de subsidios", aseguró que habrá equilibrio fiscal con "la reducción de servicios económicos, subsidios energéticos y de transporte” y por la disminución del gasto de la administración social.El Presupuesto -según Guberman- está basado ende los cuales uno es la eliminación de intermediación en el gasto social y dijo que “el Estado tiene que llegar de manera directa para cumplir sus funciones sin intermediarios, para que podamos gastar menos haciendo mas”.“El segundo eje es la recuperación de las capacidad de seguridad y defensa”, agregó el funcionario y puso como ejemplo la situación de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas "estaban devastadas y desequipadas”.Por último, señaló que el tercer eje de la gestión es la modernización del Estado donde se logró "reducir la cantidad de ministerios y organismos sin afectar la capacidad de gestión, pero sin perder las capacidades de acción”.Por su parte, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo que "el equilibrio fiscal significa que el Tesoro Nacional no necesita financiar sus necesidades, y por lo tanto no se le pide financiamiento al Banco Central”.“Creemos que en estos nueve meses en los que hemos estado actuando con responsabilidad sobre la política fiscal y financiera,y sanear la hoja de balance del Banco Central, una deuda en pesos en tasa fija", sostuvo.Al abrir la reunión en Presupuesto y Hacienda, su titular, José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), dijo que “estamos ante un presupuesto histórico ya que es la primera vez que un presidente a lo largo de nuestra historia ha presentado el presupuesto de gastos de la Administración Nacional para el ejercicio"."Y también es histórico porque el Art. 1 sostiene que el déficit fiscal debe ser cero. El déficit cero es para que Argentina no tenga más la inflación que la ha transformado en un país miserable”, sostuvo.“No tener una inflación es central para la prosperidad de los pueblos, ya que no conozco países en los cuales puedan vivir con una inflación que tuvo la Argentina en los últimos años”, agregó Espert.El legislador dijo que dijo que para salir “ de la miseria en que está la Argentina no solo se debe reducir la inflación, sino realizar que hay una cantidad de reformas par que nuestro país deje de ser miserable, como son reformas que están en el Pacto de Mayo y que nosotros vamos a impulsar en estos años de Gobierno”.Tras la exposición, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, volvió a reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y criticó declaraciones del funcionario de que no iba a concurrir al Congreso.