Bullrich cruzó a Grabois por cuestionar el allanamiento a Fernanda Miño: Reclamale a tu amigo Axel Kicillof

Grabois. El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof. https://t.co/Vad2ZZ55oz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2024

La ministra de Seguridad,, le contestó al representante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP),, por las críticas por el allanamiento realizado en la casa de la dirigente social, Fernanda Miño.”, aclaró la ministra en la red social X (ex Twitter), en relación al señalamiento que hizo Grabois por la misma vía, donde responsabilizó “al gobierno de este accionar propio de la dictadura”.En sus redes sociales, el dirigente de UTEP contó que habían allanado la casa de Miño, en Villa La Cava, San Isidro y que las fuerzas policiales fueron violentas. “Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta,”, denunció.También precisó que no la dejaron comunicarse con su abogado ni le indicaron la causa de la irrupción. “A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada, entonces, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. ¿Saben por qué es este allanamiento? Por el robo de una moto”, puntualizó en un video.“Son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más, que son cobardesEsto no se lo vamos a dejar pasar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió Grabois, que calificó al allanamiento como “artero” e “ilegal”.A su vez, Grabois denunció: “Una de las menores que estaban en el lugar cuando fue el operativo, artero, completamente ilegal, nos cuenta que. Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros”. También denunció que Miño habría sido físicamente agredida.“Mueren pibes envenenados todos los días y vienen a hacer un allanamiento por una moto a Fernanda Miño. ¿Qué puedo pensar?”, cuestionó.Finalmente, el dirigente social expuso en su último tweet: “Llegamos. Se fueron a los cinco minutos. Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros en el fondo. Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizados. Esto no queda así. No nos chupamos el dedo. Nunca jamás hicieron esto para agarrar un narco de los que matan pibes en este barrio”.