Llaryora defenfió la educación pública ante el veto del oficialismo y aliados a las universidades

En un contexto de tensión política y decisiones que impactan directamente en el futuro de la educación en Argentina, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció con firmeza a favor de la defensa del presupuesto universitario. Durante la presentación del nuevo Boleto Metropolitano, el mandatario provincial reaccionó al reciente veto del presidente Javier Milei sobre la ley que buscaba actualizar dicho presupuesto. Llaryora destacó la necesidad de proteger la educación pública como un pilar esencial para el desarrollo tanto provincial como nacional.

“Sin educación, no hay futuro”, enfatizó Llaryora, subrayando que la educación es la base para el progreso de la sociedad. Con estas palabras, el gobernador cordobés hizo un llamado a la unidad en la defensa de las universidades, dejando claro que esta no es una cuestión de intereses partidarios, sino una convicción ideológica que atraviesa la política argentina. “Todos deberían unirse en la defensa del presupuesto destinado a las universidades”, reiteró, instando a todos los sectores a poner de lado las diferencias para priorizar la educación.La defensa de la educación pública por parte de Llaryora se enmarca en un momento crítico, donde las decisiones del gobierno nacional han generado preocupación entre estudiantes y docentes. El veto a la ley que actualizaba el presupuesto universitario ha sido interpretado como un ataque directo a un sistema educativo que ha sido históricamente un motor de movilidad social y desarrollo económico. En este sentido, el gobernador instó a la ciudadanía a involucrarse en esta lucha, que considera vital para el futuro de la juventud argentina.Al cerrar su discurso, Llaryora reafirmó que la educación pública no solo es un derecho, sino un bien común que debe ser defendido por todos. Su postura refleja una clara intención de posicionar a Córdoba como un bastión en la lucha por la educación, resaltando la importancia de la inversión en universidades para garantizar un futuro digno y con oportunidades para todos los argentinos. La convocatoria a unirse en esta defensa resuena en un momento donde la polarización política amenaza con eclipsar un tema tan fundamental para el país.