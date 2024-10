Veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario: quiénes apoyaron, se ausentaron o abstuvieron en la votación

El Gobierno sostuvo este miércoles el veto presidencial al proyecto de financiamiento a las universidades y logró imponerse en el recinto de la Cámara de Diputados. A la hora de la votación, el tablero mostró que la insistencia con la ley alcanzó 159 votos afirmativos, lo que fue insuficiente para lograr los dos tercios frente a los 85 de quienes votaron en contra.Vale aclarar que existieronaportadas por los cuatro diputados de Misiones del bloque Encuentro Federal y Pablo Cervi, del grupo de radicales que vienen acompañando al Gobierno.Además, no figuraron: tres de Encuentro Federal —Jorge Ávila, Ricardo López Murphy y Alejandra Torres; por la UCR, Fernando Carbajal; por el PRO, Héctor Stefani; por el MID, Oscar Zago; la salteña Yolanda Vega y María Fernanda Ávila, de Unión por la Patria, quien llegó al Palacio Legislativo pero avisó a la presidencia de la Cámara que no estaba en condiciones y se retiró.A la hora de observar cómo votó cada uno de los bloques, se encuentra que por la insistencia de la ley,aportó 98 votos. Lasumó 27 de los 33 del bloque, ya que los diputados Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero —cuatro de los que votaron a favor del veto por la movilidad jubilatoria— mantuvieron la misma postura y acompañaron al Gobierno. Los dos restantes son Fernando Carbajal, quien se ausentó con licencia, y Pablo Cervi, que se abstuvo, lo que favoreció el bloqueo del veto. A ese número se sumó el respaldo de Encuentro Federal, que aportó 13 de las 16 bancas que tiene.En tanto, los bloques desumaron la totalidad de sus miembros para el voto positivo. Por el, hubo dos a favor de la ley: Álvaro González y Héctor Baldassi. Un caso particular fue el bloque Por Santa Cruz, que tiene dos miembros. Uno acompañó la insistencia —Sergio Acevedo— y el otro votó a favor del veto —José Garrido—.Por la ley de presupuesto también estuvo el 50% del bloque Innovación Federal. Los diputados de Salta y el de Río Negro acompañaron, mientras que el otro 50% corresponde a los cuatro diputados de Misiones —Alberto Arrúa, Carlos Alberto Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik— que se abstuvieron, lo que terminó ayudando al oficialismo.La diputada del, Lourdes Arrieta, votó por primera vez en contra de La Libertad Avanza y acompañó el voto positivo, oponiéndose al veto. En la misma línea votaron las dos diputadas de San Juan que conforman el, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, que también votaron en contra del veto. Sumados todos, el total da 160 diputados en contra de la decisión presidencial.Por el lado de sostener el veto, la voz cantante la llevó el oficialismo.aportó 39 votos propios, elhizo lo propio con 35, y se sumaron a este grupo uno de CREO —Paula Omodeo—, dos del MID —Zago está de viaje—, cuatro radicales (Campero, Arjol, Tournier y Picat) y, lo que permitió alcanzar los 85 votos.En la previa a la sesión reinaba el pesimismo entre varios legisladores que buscaban impulsar la norma, no solo porque sospechaban que la Casa Rosada logró convencer a varios gobernadores que creían de su lado, sino porque entendían que era un mal antecedente antes de la discusión del Presupuesto 2025.