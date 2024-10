Tras la ratificación del veto presidencial: se mantienen las tomas estudiantiles y el paro total en las universidades nacionales

Después de que el veto presidencial aplicado a Ley de Financiamiento Universitario fuera puesto bajo revisión por la Cámara de Diputados y consiguiera mantener la vigencia con un total de 84 votos a su favor, los gremios docentes realizan un paro total en todas las universidades públicas del país este jueves. En paralelo, los movimientos estudiantiles extendieron las tomas de los establecimientos educativos.Se incrementa el reclamo de docentes, no docentes y estudiantes, quienes tras la ratificación del veto de Javier Milei al presupuesto llevan adelante un paro total en las universidades nacionales. Gremios docentes anunciaron el miércoles un cese de actividades en todo el país, mientras que estudiantes se sumaron al reclamo y tomaron varias facultades. ", expresaron en un comunicado.Tras el apoyo de la Cámara de Diputados al veto de Javier Milei a la Ley de Presupuesto Univesitario desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), entre otros emitieron un comunicado en repudio y llamaron aDesde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también emitieron un comunicado donde expresaron su repudio aYa que "privilegiaron su metro cuadrado, sus argumentos pequeños, su mirada corta y su visión egoísta", y remarcaron que "no vamos a permitir que se destruya".Mientras que los estudiantes de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cortaron las avenidas Independencia y 9 de Julio, se confirmó que seguirá en pie la toma de su sede, la de Filosofía y Letras, Psicología, Veterinaria y Ciencias Exactas. Una situación similar se gestó en el centro de La Plata, en donde la Federación Universitaria de La Plata (FULP) realizaron un ruidazo frente al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), situado en la avenida 7 entre 47 y 48.La acumulación de agrupaciones que se sumaron a la manifestación desencadenó en un corte de tránsito sobre 7., sentenciaron desde la FULP en un diálogo con el medio local 0221.Con el paso de las horas, la situación se tornó más violenta en la(UNLaM), en donde un grupo de estudiantes autoconvocados intentó ingresar al predio para realizar una asamblea, pero fue bloqueado por la seguridad del rectorado. Mientras que las puertas principales fueron cerradas, por medio de las redes sociales confirmaron que la toma fue liderada por los miembros del centro de estudiantes, docentes y no docentes. Por el momento, la medida sería indefinida, aunque hasta altas horas otro grupo de alumnos intentó traspasar las rejas.Desde la(UNC) rechazaron la continuidad del veto y confirmaron que se sumarán al paro universitario. A la vez que ratificaron que la toma del edificio continuará hasta las 16, los docentes de la institución acompañarán la medida con diferentes actividades que comenzarán a partir de las 11 de este jueves. “Invitamos a continuar movilizados en este proceso de disputa y defensa de la Universidad Pública, y el sistema científico nacional”, señalaron a través de un comunicado oficial.Según la información publicada por el medio digital AIRE de Santa Fe, la vigilia que se montó en la Facultad de Derecho de la(UNL) se mantendrá, por lo menos, hasta hoy. “A partir de ahora, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales va a estar tomada por estudiantes, docentes y no docentes. Estamos tratando de organizarnos en unidad”, explicaron al remarcar que no se descarta la toma de la Ciudad Universitaria. Además, los grupos estudiantiles convocados invitaron a participar del ruidazo y una asamblea prevista para las 17.Por otro lado, la sede central de la(UNLPam) fue tomada por alumnos y docentes luego de haber llegado a un acuerdo de mayoría en Asamblea. Incluso, indicaron que estaría bajo análisis la posibilidad de que otras facultades de la localidad de General Pico se sumen a la medida de fuerza, de acuerdo a la información publicada por Infotec.En el caso de la(UNT), la sede de Filosofía y Letras fue la primera en sumarse a la toma de universidades nacionales, según El Tucumano. “”, comunicó la secretaria general de ADIUNT, Anahí Rodríguez, al indicar que la medida podría extenderse hasta las 8 de la mañana.Finalmente, la(UNM) fue una de las primeras en finalizar la vigilia en contra de la ratificación del veto, debido a que la concentración de estudiantes, docentes y no docentes estuvo activa hasta la medianoche.