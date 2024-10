Fran Fijap habló tras ser agredido en el Congreso: "Estoy vivo de milagro"

El streamer libertario, conocido comocontó como fue la agresión que sufrió ayer en las inmediaciones del Congreso, mientras la Cámara de Diputados votaba y aprobaba el veto a las universidades y aseguró que está "vivo de milagro"."Estoy vivo de milagro", aseguró tras el episodio de ayer en el que corrió, lo golpearon y se refugió en una casa de empanadas. El militante y stramer libertario señaló: "".De acuerdo a los manifestantes opositores, el streamer oriundo de Berazategui fue a la movilización a provocar. Antes de recibir golpes, con su habitual tono agresivo, el influencer había celebrado en sus redes sociales la ratificación del veto al financiamiento universitario. "", escribió.Lo cierto es que Fijap terminó corriendo, recibió golpes de elementos contundentes y se refugió en una casa de empanadas en Callao y Avenida Rivadavia. De ese lugar tuvo que salir escoltado la policía un rato más tarde. "", respondió, cuando el periodista Jonatan Viale, en su programa de TN, le preguntó qué hubiera pasado si no se escondía en un local a metros del Congreso.El streamer había sido noticia la semana anterior, cuando denunció que fue golpeado por militantes radicales y custodios que acompañaban al senador Martín Lousteau. "Fui a entrevistar a los impresentables de Lousteau y (Martín) Tetaz. Terminé golpeado, insultado, escupido por una turba de militantes de la UCR. Teléfono para FOPEA que no dice nada", alegó en ese momento.El año pasado, cuando Milei todavía era precandidato presidencial,mientras trabajaba cubriendo el voto del libertario fue agredida por Fijap. "Me estaban clavando los codos de las costillas y automáticamente este chico que dice llamarse (Franco) Antúnez toma mi micrófono, me lo quita, lo pone en su boca y empezá a decir que era operadora", comentó al aire.La ministra de Seguridadescribió en su redes: “A los violentos antidemocráticos que golpearon, persiguieron y robaron al periodista independiente Fran Fijap les digo: sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno". "Los tenemos a todos identificados y no tienen escapatoria. Ley y orden”, lanzó.