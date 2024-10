El Gobierno tomará un examen de idoneidad a 40 mil empleados estatales de la planta transitoria y contratados

En el marco de la motosierra que está pasando Javier Milei por el Estado, el Gobierno anunció que tomará un examen de idoneidad a 40 mil empleados de la planta transitoria y contratados establecido en la Ley Bases.En conferencia de prensa, Manuel Adorni, reveló que el examen de idoneidad estandarizado alcanzará a 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados, y aclaró que “las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia" debido a la inadaptabilidad de los sistemas.Según detalló, el examen será online, en coordinación con la UBA y estará destinado a los empleados a los que se le renueva el contrato que vence el 31 de diciembre. Los trabajadores de planta permanente no deberán realizarlo.Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, aseguraron que “va a ser un requisito necesario pero no suficiente, ya que después se definirá o no la renovación por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato”.Al momento, no hay mayores detalles al respecto, solo la intencionalidad de utilizar este examen para calificar a los futuros empleados.