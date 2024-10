Semana decisiva para las protestas estudiantiles contra el Gobierno: clases en la calle, asambleas y posibles tomas

La Cámara de Diputados ratificó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido sancionada el 13 de septiembre. Tras conseguir el tercio de votos necesarios (84) durante la jornada del miércoles, se dejó sin posibilidad de incrementar los recursos para el funcionamiento de los establecimientos de estudios de grado.A partir de la determinación del Congreso, en diferentes puntos del país se llevaron a cabo protestas estudiantiles que abarcaron desde asambleas -para definir planes de lucha- hasta la toma de algunas facultades como la de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba o en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM).En el mismo sentido, La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizaron un paro total de actividades el jueves, pocas horas después de la votación en la Cámara baja. Además, se anunció una huelga nacional para el 17.Asimismo, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cortaron este lunes dos carriles de la Avenida Córdoba, frente a la Plaza Houssay, para dictar clases públicas en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Los alumnos también cuestionaron los dichos del jefe de Estado, quien este sábado aseguró que "la universidad pública solo le sirve a los ricos" porque sus hijos "son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar".El sábado, el Presidente de la Nación insistió con sus críticas a las universidades durante la inauguración del Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento: "En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer ni escribir, ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos".Este lunes comenzará una semana clave para la lucha y también para el Gobierno. Habrá decenas de asambleas universitarias en facultades de la UBA, la UNLP (La Plata), Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Universidad del Comahue, Universidad Nacional de Cuyo, los establecimientos del conurbano bonaerense y la Universidad Nacional de Tucumán, entre otras."Se va a arrepentir de vetar la ley desfinanciamiento universitario porque se está empezando a desatar una verdadera rebelión estudiantil", expresó Federico, estudiante de Humanidades, en C5N. Además, añadió que "no queremos depositar las expectativas en quiénes traicionaron a la educación pública, nos toca a nuestra generación de defender y de enfrentar a este gobierno".El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes del país, convocó a un nuevo paro nacional para el 17 de octubre y una semana de lucha a partir del lunes 21. "El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario", señalaron a través de un comunicado, en el que especificaron que la huelga será por 24 horas "en defensa de la universidad pública de calidad con salarios dignos".