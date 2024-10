El Indio Solari cargó contra el Gobierno: nos están cagando en la cara

Carlos “Indio” Solari reapareció nuevamente en una nueva entrevista y en la que habló de todos los temas de la actualidad. Conocido por sus pocas apariciones en público, esta vez, se sentó a conversar con Pedro Rosemblat e hizo un repaso de varios tópicos: la música, su salud y el contexto sociopolítico en medio del gobierno de Javier Milei.Entre sus dichos más destacados en la entrevista grabada para el canal de streaming Gelatina, el reconocido músico aseguró que “este presente está bastante jodido” y que requiere atención, sobre todo, de las fuerzas populares.“No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque no están cagando en la cara”, reflexionó.En la misma línea también se opinó sobre la juventud y las ideas libertarias. Así, Solari expresó que “no todos fueron como el 'Flautista de Hamelin'" detrás de las ideas de Javier Milei, y remarcó que los dichos de los trolls “no tienen ninguna coherencia”.Sobre su salud y su carrera musical, adelantó que seguirá haciendo canciones y compartiendo sus nuevas creaciones porque “es lo que lo mantiene vivo”. “Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa, canciones e inevitable, y me gusta hacer canciones”, cerró.