Milei viajará a Inglaterra a conocer a Mick Jagger gracias a lobby presidencial: sin Malvinas en agenda

El presidente Javier Milei se juntó con el exprimer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Lo invitó a saludar desde el balcón de la Casa Rosada, le anticipó que viajará a Inglaterra y le pidió que le gestione una reunión con Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones. Ni bien Milei asumió la presidencia, el Canciller del Reino Unido, David Cameron, lo llamó para felicitarlo y a él también le había contado sobre su interés por conocer a Jagger. El tema Malvinas, por ejemplo, ni siquiera fue mencionado.El líder de los Rolling Stones se pronunció en reiteradas ocasiones como un defensor del medio ambiente y, a diferencia de Milei, sí cree en el cambio climático y en el calentamiento global. Defiende esas causas. También se conocieron críticas que el cantante hizo a la gestión de Johnson, a quien acusó de "mentir" sin tapujos a los ciudadanos, e hizo cuestionamientos a la gestión de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que también es "amigo" de Javier Milei.“Hablaron de todo”, comentó una fuente oficial al portal Ámbito luego del encuentro que mantuvo el presidente, Javier Milei con el exprimer ministro británico. “Hubo química entre ambos”, comentaban también los cercanos al despacho presidencial.El exprimer ministro británico ingresó cerca de las 15 a la Casa Rosada por el salón de los Bustos. Él fue el que pidió el encuentro a través de la embajada de Reino Unido en la Argentina y su gira continuará en Chile, donde participará de unas charlas organizadas por el diario El Mercurio. Johnson llegó acompañado de su mujer, con su típico look despeinado y desarreglado. Lo hizo con su libro "Unleashed" (Desatado) bajo el brazo que, según la descripción del diario The Guardian, cuenta "las memorias de un payaso".El político británico no tiene actualmente ningún cargo tras dejar la presidencia en julio de 2022 luego de escándalos mediáticos desatados por las fiestas que organizó en Downing Street durante la cuarentena por covid. También por denuncias de corrupción que además de acusarlo a él, implican a miembros de su espacio, el partido conservador.Como si se tratara de un primer ministro o de una figura relevante en el tablero internacional, Milei recibió a Johnson por más de una hora y media en su despacho y hasta los propios colaboradores más cercanos del Presidente decían en los pasillos de la Casa de Gobierno que el encuentro no tenía importancia y que Johnson "es más casta imposible". El tema Malvinas, aclararon, "no fue ni siquiera mencionado".