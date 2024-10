Diputados retoma el debate en comisión de la reforma del modelo sindical

La Cámara de Diputados retomará este martes, a partir de las 12, el debate en la comisión de Legislación del Trabajo de los 28 proyectos presentados por la oposición dialoguista y por La Libertad Avanza para reformar el modelo sindical y acotar el poder de los gremios.Será la cuarta reunión informativa, en la cual se tratarán las iniciativas de los diputados de la Unión Cívica Radical, el PRO y el oficialismo, con la intención de modificar la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y la normativa 14.250 sobre Convenciones Colectivas del Trabajo.Entre otras cuestiones, los proyectos plantean terminar con la reelección indefinida de secretarios generales, establecer la participación de las minorías, disponer la ficha limpia para los gremialistas, eliminar las cuotas solidarias compulsivas, establecer un cupo de género en los órganos de representación y fijar como obligatoria la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.Los autores de los proyectos son, entre otros, Martín Tetaz (UCR), Roxana Reyes (UCR), Mónica Frade (CC), Luis Picat (UCR), Soledad Carrizo (UCR), Verónica Razzini (PRO), María Eugenia Vidal (PRO), Fernando Iglesias (PRO), Ricardo López Murphy (EF), Rodrigo de Loredo (UCR), Gerardo Huesen (LLA) y Gabriel Chumpitaz (PRO).Por su parte, Unión por la Patria (UP) y la izquierda presentaron sus propios despachos en contra de estas propuestas al considerar que tienen como objetivo la destrucción del sindicalismo.El despacho de mayoría que promoverán el oficialismo y los bloques dialoguistas prohíbe el descuento obligatorio de las cuotas solidarias, uno de los puntos que más rechazan los gremios porque afecta la recaudación de esas organizaciones sindicales.El documento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fija que "no se podrá exigir ni imponer aportes a los trabajadores de manera obligatoria" y que cualquier descuento deberá tener la "autorización expresa del trabajador", la cual podrá ser revocada en cualquier momento a través de un telegrama o cualquier otro medio de comunicación fehaciente.Otro punto clave es que elimina la posibilidad de la reelección indefinida, como existe en la actualidad, y dispone una sola reelección. "Los mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este, deberá transcurrir un intervalo de tiempo de un periodo completo para ser electo nuevamente".