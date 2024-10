Pichetto le respondió a Milei: Yo podré no saber de economía, pero el Gobierno ignora la historia

El presidente del bloque de diputados Encuentro Federal,, respondió esta mañana las duras declaraciones de Javier Milei que lo trató de “verdaderamente un ignorante en términos de economía” por el posicionamiento crítico que tuvo durante el debate por el veto a la ley de financiamiento de las universidades.que es una característica de este Gobierno”, apuntó el legislador.Al tiempo que cuestionó las decisiones político económicas del Ejecutivo nacional al señalar que el economista Ricardo Arriazu, uno de los profesionales más influyentes en el rumbo económico del oficialismo:“que lo tienen permanentemente bajando línea, que es el señor Arriazu”.En ese sentido, en declaraciones a Infobae el líder de Encuentro Federal le respondió a Milei: “Que piensen quién es Arriazu y el modelo económico de Martínez de Hoz”.Milei había manifestado en declaraciones al canal LN+:porque, primero, es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz. Básicamente una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Hoz fue el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto en democracia. Estas analogías son bastante poco felices”.Además, el jefe de Estado manifestó quedel Gobierno Nacional, ya que “no es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe”.