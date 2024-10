Empieza el primer juicio contra Cositorto: sus relaciones políticas y la plata para LLA y el PRO

El primer juicio oral por la causa Generación Zoe, en la que está imputado el líder de la organización Leonardo Cositorto y otros acusados de montar una estafa piramidal a través del esquema Ponzi, comenzará este miércoles 16 de octubre en la ciudad correntina de Goya.Las audiencias se llevarán a cabo hasta el 11 de diciembre, al tiempo que 166 testigos de la querella, la fiscalía y de la defensa comparecerán ante los jueces. Cositorto, Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista que se encuentran alojados en el penal de Bouwer, provincia de Córdoba, serán trasladados a Goya donde quedarán detenidos hasta que termine el debate en la Unidad Regional 8.Leonardo Cositorto hoy detenido por asociación ilícita y estafa había dicho desde prisión que aportó dinero a las campañas de Martiniano Molina (de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires) y a La Libertad Avanza, partido de Javier Milei. El acusado de ser la cabeza de un esquema Ponzi indicó que los ayudó con fondos porque "le pedían una mano". Sin embargo, los dirigentes negaron la existencia del vínculo."Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de (Javier) Milei. Fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano", sostuvo Cositorto en diálogo con eldiarioar.De acuerdo con su palabra, el condenado por estafa habría aportado a la campaña de Molina entre 7 u 8 millones de pesos. Según el líder de Generación Zoe, lo hizo ya que "no venía del palo de la política" y "lo veía más como un emprendedor" dentro de la coalición opositora. "Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas", se justificó.Respecto al respaldo económico a Milei, sostuvo que fue porque comparten la misma ideología. "Ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea. Igual, tené en cuenta que nosotros facturábamos un millón, un millón y medio de dólares al día. Estamos hablando de algo muy chico", esgrimió.El resto de los acusados son Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, quienes están libres y llegarán al juicio. El juez Ricardo Carbajal presidirá el tribunal, mientras que Jorge Carbone y Julio Duarte serán los vocales.Por su parte, los fiscales Juan Carlos Castillo y Rubén Barry intervendrán durante las audiencias, al tiempo que los abogados querellantes Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas también estarán presentes.En tanto, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero anunció la elevación a juicio la causa penal que se tramita en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, tras el pedido de la fiscal de Segundo Turno, Juliana Companys.El defensor del principal acusado, Guillermo Dragotto, había presentado un recurso de oposición a la elevación a juicio, por lo que el asunto pasó a tratarse en la Cámara del Crimen de RíoTercero.Los magistrados aseguraron que las pruebas reunidas determinaron que las conductas de los implicados Leonardo Cositorto, Norman Prospero, Julieta Sciutti, Andrea Sánchez y Maximiliano Batista, entre otros, configurarían los delitos de asociación ilícita y estafas.