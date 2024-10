El gobernador Gustavo Valdés es el nuevo presidente de la UCR de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, fue proclamado este miércoles presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en esa provincia, luego de que la Junta Electoral diera a conocer el acta Nro. 5/2024 mediante la cual se convalidó la victoria de la lista única que encabezó.El sábado a la medianoche venció el plazo para la presentación de las listas de candidatos a autoridades partidarias provinciales y distritales (más de 70 municipios) del partido centenario.La lista de Valdés fue apoyada por la totalidad de los intendentes, legisladores provinciales, nacionales, concejales y dirigentes de distintos puntos de Corrientes.Antes se había conocido un intento de Ricardo Colombi, exgobernador y presidente saliente, de pasar las elecciones para el mayo de 2025, aunque esa chance fue descartada por la Justicia Federal con competencia electoral.Si bien Colombi no presentó lista a nivel provincial, un grupo de dirigentes que le responden intentó impugnar la lista "Vamos radicales", encabezada por Valdés, con diferentes argumentos. Aún cuando esa presentación carecía de sustento, ya que los impugnantes no habían presentado lista y por ende no son parte en el proceso electoral interno, la Junta Electoral analizó y desestimó cada una de las impugnaciones presentadas.Finalmente se procedió a la oficialización y proclamación de la única lista presentada a nivel provincial y en las próximas horas se avanzará en el mismo sentido en más de 50 municipios donde tampoco los candidatos distritales que apoyan a Valdés tuvieron competencia al presentar sus candidaturas.En una veintena de municipios, en los que la lista de Colombi, denominada "Radicales en acción", pudo presentar candidaturas, el cronograma avanzará hasta la celebración de elecciones el próximo 27 de octubre.