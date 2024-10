La Dirección Nacional Electoral le brindaría 3.200 urnas, la mitad de lo pedido

La Dirección Nacional Electoral (DNE) le entregaría solamente 3.200 urnas al Partido Justicialista Nacional para su interna del 17 de noviembre, tras el pedido del PJ de 6.000 urnas, ya que no llegan con el proceso licitatorio para sumar más: “Vamos a colaborar, en caso de que lo requieran, con lo que hay disponible”, expresaron desde el organismo electoral.A pocos días de la fecha límite para la presentación de listas para las elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ), que tiene como candidatos a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el Gobierno aseguró que no tiene el stock de las 6.000 urnas que pidió el peronismo.El apoderado del Partido Justicialista nacional, Eduardo López Wesselhoefft, había solicitado la entrega de 6.000 urnas a través de una carta. En el pedido, anunciaba “la circunstancia de haberse convocado a elecciones internas, para la renovación de autoridades nacionales de la agrupación política” y aseguraba que cuentan con 3.123.256 afiliados.El organismo electoral, que está dentro de la órbita del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, confirmará entre hoy y mañana el número de urnas, ya que no llegan al proceso licitatorio para producir las 2.800 restantes. Se trata del pedido más alto en el corto plazo. El Ejecutivo analizó distribuir urnas que se utilizan para las elecciones nacionales según el portal c5n.