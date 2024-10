Bullrich lanzó el programa Manos a la Obra para que los presos trabajen:"Se terminó la vagancia en las cárceles"

SE TERMINÓ LA VAGANCIA EN LAS CÁRCELES. AHORA TODOS LOS PRESOS TRABAJARÁN ARREGLÁNDOLAS



El plan "Manos a la Obra" arranca ya. Y el que se niega, sanción directa. pic.twitter.com/6AHa6fttDM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2024

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el programa Manos a la Obra" en el Complejo Penitenciario de Ezeiza que implementará el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país para que los presos trabajen en las cárceles.El plan 'Manos a la Obra' arranca ya. Y el que se niega, sanción directa", remarcó la ministra en su cuenta de Twitter.Bullrich recordó que que la Constitución dice que "las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción" y que "y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas".“Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad.”. “Eso no va, se terminó”, manifestó tajante la titular de Seguridad.Bullrich remarcó que el programa es "ocio cero" y consideró que el descanso en la cárcel "es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social.”.porque si no, no va a cobrar”, sostuvo Bullrich, en el marco de la prueba piloto que se hizo en el Penal de Ezeiza donde adelantó que presentará un proyecto para un cambio sustancial en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, entre otros cambios, “que reglamente que el trabajo es trabajo y al que no trabaje no le vamos a pagar un salario”.. Esa injusticia se termina”, concluyó la ministra.