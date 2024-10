Milei en el Coloquio IDEA: "Yo creo en la motosierra, pero 'Toto' lo hizo mejor"

El presidente Javier Milei cerró este viernes en Mar del Plata la 60 edición del Coloquio IDEA, donde elogió su plan económico en sus primeros diez meses de gestión, insistió con la dolarización y el cierre del Banco Central.Frente a empresarios de todo el país, el mandatario, enalteció la gestión de Luis Caputo al frente del ministerio de Economía: "Yo creo en la motosierra, pero Toto lo hizo mejor".Sobre el ajuste que realizó apenas asumió, Milei admitió que "era probable que el impacto más fuerte se sintiera en el primer trimestre y por lo tanto también era importante que se hiciera en vacaciones, para que la gente no se enterara tanto de lo que estaba ocurriendo".Del mismo modo, defendió con énfasis el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y le dejó un mensaje a los empresarios: "Yo tomé participación activa en el formato del RIGI. Si no les gusta me pueden putear porque estuve involucrado, dejé todos los deditos marcados ahí".Al respecto, habló sobre la creación de una unidad especial de Defensa de la Competencia para el RIGI: "Aquellos que siguen los contratos y situacion de RIGI, van a tener que saber micro, macro, derecho, de finanzas y evaluación de empresas y regulación. Ahora va a haber examen de ingreso para todos lados.Los van a diseñar algunos notables y yo. Los notables son Sturzenegger, Caputo, Bausili. Yo meteré alguna maldad adicional, con lo cual va a ser una unidad destinada a cuidar a los inversores".Por otro lado, Milei insistió en dejar en claro que su objetivo de dolarización y cierre del Banco Central. "Nuestro programa de emisión cero lo que asegura es que el Banco Central no los va a molestar nunca más", afirmó."Digo esto porque conforme avance la dolarización endógena, y que empiecen a hacer transacciones en dólares libremente, va a haber un momento en que va a ser muy grande la operatoria en dólares y en pesos muy chiquita", vislumbró.Y proyectó: "Cuando se dé eso, vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida puedan volver a estafarlos con el impuesto inflacionario"."Lo más probable es que Argentina vaya a un nivel de moneda mucho más apreciada, porque hay enormes oportunidades (inversiones) en temas de Oil&Gas y respetando el derecho a la propiedad van a llegar inversiones. Prepárense porque se viene una tremenda oleada de dólares desde ese lugar", concluyó.El encuentro se realiza en el Hotel Sheraton de Mar del Plata y tiene como lema "Si no es ahora, cuándo". Antes de Milei expuso el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien anticipó más ajuste en el Estado y le dejó un mensaje a los empresarios: “Nunca más nos pidan bajar impuestos”.