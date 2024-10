Tras la reelección de Chiqui Tapia al frente de AFA, el Gobierno afirmó que el proceso se dio de forma ilegal" y no será convalidado

Tras la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la AFA durante la Asamblea ordinaria, el responsable de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, afirmó que “el proceso se dio de forma ilegal y no va a ser convalidado”.“Las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones que podrían llegar a comprometer su continuidad en el cargo como Presidente de la AFA”, indicó.A su vez, dijo que “nadie está por encima de la ley, Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ”, que había solicitado no someter a votación determinados puntos del orden del día estipulado.“Cometieron además el delito de desobediencia judicial y actos societarios indebidos. Los puntos tratados en la Asamblea son nulos y vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la Justicia”, remarcó.Además, Vítolo fue contundente al señalar las posibles implicaciones legales: “Están violando la ley y el estatuto, y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal”.A la Asamblea de AFA fueron como veedores de IGJ el director nacional de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi, y los inspectores Mara López y Ariel Delgado. Controlaron la legalidad del acto y advirtieron a los asambleístas y las autoridades sobre la vigencia de la resolución de IGJ que dispuso que no puedan tratarse los temas de la reelección ni de cambio de estatuto, que entre otras cosas modificaba el domicilio de la sede principal del fútbol argentino, mudando la jurisprudencia de Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires.El conflicto entre la AFA y la IGJ no es un hecho aislado sino que se inserta en un contexto de disputas más amplias. La relación entre el gobierno y la AFA ha tenido momentos de tensión en el pasado y este nuevo episodio podría escalar si no se encuentra una solución dentro del marco legal.En este sentido, la intervención de la Justicia será clave para determinar los próximos pasos. Mientras tanto, Tapia sigue al frente de la AFA, aunque su futuro en el cargo podría depender de las resoluciones judiciales y administrativas que se tomen en los próximos días.