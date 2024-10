Despidieron a dos funcionarios de la Junta de Seguridad de Transporte por gastos excesivos en catering

Dos altos funcionarios de la Junta de Seguridad del Transporte (JST) han sido despedidos tras una investigación de Noticias Argentinas que reveló irregularidades en la contratación de un servicio de catering por 13 millones de pesos. Los funcionarios desvinculados son Julián Obaid, titular de la JST, y Hilario Lagos, Director de Relaciones Institucionales.

El Secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció la decisión y detalló que se implementará un equipo de seguimiento de gestión para auditar las finanzas del organismo y analizar las irregularidades detectadas. Mogetta afirmó que no se tolerarán abusos en el uso de recursos públicos y que se tomarán acciones judiciales si es necesario.La contratación del catering, realizada sin la autorización correspondiente, ha generado un fuerte rechazo, y se subrayó que no se permitirán gastos que no sean prioritarios para el Estado. La situación pone de relieve un compromiso por parte del gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, de cuidar los recursos públicos.