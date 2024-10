"El crawling peg de Caputo se parece mucho a la tablita de Martínez de Hoz", advirtió Pichetto

En una clara alusión a la economía, Pichetto utilizó una comparación que podría incomodar al presidente: “Le incomodó lo de la tablita de Martínez de Hoz y Ricardo Arriazu durante la Dictadura. Lamentablemente, se parece mucho al crawling peg de Caputo”. Esta referencia a políticas económicas de épocas pasadas pone de relieve sus preocupaciones sobre las medidas actuales del gobierno, sugiriendo que están condenadas a repetir errores históricos.

El diputado de HCF Miguel Ángel Pichetto no se quedó callado ante las duras acusaciones de Javier Milei, quien lo había calificado de "miserable" por sus críticas al veto universitario. En su respuesta, Pichetto aseguró:, enfatizando que el verdadero problema radica en las condiciones económicas que enfrenta la población.Además, Pichetto no escatimó en críticas hacia el periodista Franco Mercuriali, quien entrevistó a Milei y fue acusado de no defender a su colega Marcelo Bonelli., declaró. Para cerrar, el senador lanzó una advertencia: “Cuidado con seguir agitando la violencia”, en respuesta a las declaraciones provocativas de Milei sobre el kirchnerismo.