Mayra Mendoza lanzó la Mesa Cristina Presidenta del PJ Nacional: "Es la líder que necesita el país"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a Mario Paco Manrique, dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y diputado nacional por Unión por la Patria (UP), y Vanesa Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y también diputada nacional por UP, encabezó este lunes el lanzamiento de la Mesa Cristina Presidenta del PJ Nacional.Ante una multitud de militantes quilmeños, representantes de diversas organizaciones y sindicatos, Mendoza destacó: “. Remarcó también la importancia de la militancia para concretar este objetivo, al afirmar que "las cosas en ningún lado son magia ni suceden solo por expresar el deseo. Hay que militar mucho y ser respetuosos del trabajo que necesitamos hacer para ganar esta interna”.Mendoza se refirió también a la situación actual dentro del PJ:Además, resaltó que “Cristina plantea en cada una de sus expresiones un programa de gobierno como alternativa al daño causado por los modelos neoliberales, desde (Mauricio) Macri hasta (Javier) Milei, pasando por Alberto Fernández”.En cuanto a los ataques dirigidos a la vicepresidenta, la intendenta afirmó:Mendoza concluyó resaltando la figura de Cristina al compararla con íconos históricos del peronismo: “Es Perón y Evita todo junto, y la tenemos entre nosotros”.Por su parte, Paco Manrique fue contundente al defender a la dirigencia kirchneristaEl dirigente sindical también hizo referencia a la conducción en la provincia de Buenos Aires:Finalmente, la diputada Vanesa Siley remarcó la gravedad de la situación en torno a la proscripción de Cristina.declaró. Además, Siley destacó el rol de la vicepresidenta en la conducción del movimiento: “Cristina propone ordenar lo que ningún gobernador podría hacer, porque una persona condicionada por la gestión no podría ponerse al frente del movimiento. Cristina sí puede dedicar su vida a esto, a conducir los destinos de la alternativa que queremos construir”.