Los trabajadores de AFIP organizan un plan de lucha contra la disolución del organismo

Tras conocerse la disolución de la AFIP,, define en las próximas horas medidas de fuerza y advierte que no aceptarán "desvinculaciones en base al origen político".", sostuvo Pablo Flores, titular de AEFIP, en declaraciones periodísticas donde remarcó: "Vamos a sacar el estado de alerta general, vamos a hacer movilizaciones y haremos más medidas en cuanto conozcamos los detalles.".Ayer, el vocero presidencial,, detalló que en lugar de la AFIP, se creará laun organismo con menos costos y burocracia. La medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.Ante lo que la Comisión Directiva que representa a los trabajadores de AFIP emitió su propio comunicado donde expresó: "de la Casa representado por nuestro gremio, entendiendo que todos los trabajadores gozan de la estabilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional".En ese sentido, sostuvieron que están "esperando el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) necesario para hacer posibles los anuncios, no tenemos objeciones respecto a la reducción de los cargos políticos -que se llaman altos cargos en el comunicado entendiendo que se refieren a subdirecciones y direcciones generales. Esa es una facultad del Poder Ejecutivo"., ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme", remarcaron al tiempo que señalaron: "De igual manera no será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros haberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución Nacional como nuestro convenio colectivo".Este martes, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger se refirió a la medida y explicó: "Estamos en un proceso de racionalización del Estado, lo hemos dicho millones de veces que cada gasto que el gobierno hace es un impuesto al contribuyente que tiene que pagarse ya sea en impuesto inflacionario o en impuestos. Cada reducción de gastos es un alivio".En esta línea, el ministro aseguró que el recorte llevado a cabo en AFIP abarca, aproximadamente, unos "3000" agentes. "Es un 15% de la planta, de una de las organizaciones del sector público que mas tiene", remarcó el funcionario.Sobre los empleados que serán desvinculados de la administración y sus vinculaciones partidarias, el ministro analizó: "Es una cosa muy loca porque. "O el kirchnerismo pervierte todas las reglas. Ellos los que hicieron es, cuando se esta por ir, ponen a la gente en planta. Y dicen ‘ ah bueno pero la gente tiene estabilidad'", señaló.