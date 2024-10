A pesar de los numerosos incumplimientos, Cristina pidió que se habilite la lista de Quintela

En el marco de las próximas elecciones en el Partido Justicialista (PJ), el espacio de la candidata Cristina Kirchner, Primero la Patria, difundió un comunicado este martes pidiendo que se habilite la lista de Ricardo Quintela, pese a denunciar irregularidades."A pesar de los numerosos incumplimientos al reglamento detectados, Primero la Patria solicita a la Junta Electoral del Partido Justicialista que habilite la lista de Ricardo Quintela para participar de las elecciones internas del 17 de noviembre", indicó el espacio liderado por la exmandataria.Para los apoderadas de la lista de Cristina, el contexto político "no deber ser una excusa para que no se realice la elección, ya que hace varios meses el candidato de Federales, un grito de corazón viene recorriendo el país y constituyendo las juntas promotoras de su espacio interno".El espacio Primero La Patria hizo una serie de observaciones sobre posibles falencias reglamentarias para presentar una lista partidaria que lleva a Ricardo Quintela como candidato a la presidencia del PJ. En el escrito presentado a la Junta Electoral las enumeró.Entre las faltas reglamentarias, se encuentran la falta de dos candidatos por provincia, no llegan al mínimo de candidatos por rama sindical (15) y ni por la juventud (15), candidatos sin especificar la provincia a la que pertenecen y sin DNI, y dos candidatos que no estaban afiliados.En una presentación firmada por Teresa García, Anabel Fernández Sagasti y Gustavo Arrieta, los apoderados de Primero la Patria señalaron que la lista de Quintela se encuentra incompleta y contiene candidatos sin la identificación correspondiente con número de DNI.También indicaron la presencia de supuestos avales falsificados y firmas duplicadas, por lo que reclamaron a la Junta Electoral que verifique en un plazo de 24 horas el cumplimiento de los requisitos.