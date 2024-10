Scioli criticó todo lo que antes defendía y anunció el RIGI para el turismo

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación,, anunció que el Gobierno Nacional esta estudiando enviar un proyecto al Congresoy se defendió de las críticas por haberse girado y ahora pertenecer al Gobierno libertario."Viene el RIGI para el turismo y tendrán oportunidad para debatirlo en el Congreso", adelantó ayer el ministro durante su exposición en la comisión de Presupuesto donde había concurrido al exponer sobre los recursos que le asignará a su Secretaría.Sobre la propuesta señaló que tuvo "una buena recepción en el Ministerio de Economía y se está trabajando en eso", ya que ahora se puede implementar porque hay "estabilidad macroeconómica y mayor seguridad orden".Además, remarcó que en el área de Turismo tienen "diferentes programas de promoción de turismo nacional que incluye la participación de ferias, congresos, a través de una iniciativa que se ha llamado `Argentina te incentiva`, para captar estos eventos qué tienen un gran impacto social, económico y ayudan a romper la estacionalidad".Durante su exposición también se refirió a l”, al tiempo que cuestionó el programa Previaje "en el que gastaron 900 millones”.En ese contexto, fue apuntado por la massista Florencia Carignano, quien le recriminó que durante el gobierno anterior había defendido Aerolíneas Argentinas y ahora está en un gobierno que quiere su privatización. En tono irónico, le preguntó:"Que pasó en estos años, desde que eras peronista hasta que te hiciste libertario ¿Vas a renunciar a tu cargo o tu convicciones?".Ante estas críticas y las de otros diputados de Unión por la Patria como Ana María Ianni y Magali Mascaler por su salto a las fuerzas libertarias, luego de haber intentado en 2023 ser candidato a presidente por el Frente de Todos.Scioli se defendió y explicó que terminó sumándose al gobierno deporque consideró que "podía aportar su experiencia". "Saben de mi temple, mi espíritu democrático y mi sentido de la responsabilidad y conocen mi historia y en un momento determinado podía quedarme en Brasil, pero preferí venir", sostuvo ante las críticas.Además, señaló que decidió unirse al gobierno libertario tras un diálogo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quién lo une una amistad de 25 años, y sostuvo que lo hizo porque estima que le puede "aportar experiencia al país". “S veo que el país me necesita, ¿por qué no voy a ayudar?, apuntó.En su exposición, el funcionario dijo que el Gobierno "no impone la privatización de clubes de futbol" a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y, en línea con Milei, aclaró que "son una alternativa para que puedan evaluar esa nueva forma societaria para "solucionar sus problemas económicos". Recordó que para aceptar esa nueva forma societaria, los clubes lo tienen que "aprobar por los dos tercios de la asamblea de los clubes".Afirmó estos conceptos al responder a la diputada Magali Mascaler (UP), quien le consultó si era necesario "privatizar clubes por DNU, echando por tierra la ley de deporte o es solo para complacer el sueño privatizador del principal aliado que es Mauricio Macri". Mascaler también le objetó que cuando era presidente de la comisión de Deportes de diputados se había expresado en contra de las SAD.Al respecto, Scioli reconoció haber tenido esa posición en el 2018. "Yo en aquel momento tenia esa visión, la realidad de hoy exigen morigerar las condiciones, y acá lo que se trata de dar libertad para a los clubes para que puedan decidir", agregó.También destacó que "en el tema del deporte, la infraestructura es clave" y señaló que "las transferencias para el deporte comunitario representan un 26,30 por ciento del presupuesto, beneficiando principalmente a las provincias".Por último, sostuvo que "además, el deporte federado cuenta con un programa que impulsa el acceso equitativo, equivalente a un 12,74 por ciento del presupuesto total".