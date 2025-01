Un estudio confirma la mala temporada de verano: menos de uno de cada cinco argentinos se va de vacaciones

Solo el 16% de los argentinos, menos de uno cada cinco, vacacionó o planea vacacionar en lo que resta de esta temporada de verano y de ese porcentaje solo un tercio lo hará fuera del país, según determinó un relevamiento de Pulso Research.En si la Costa Atlántica es el preferido de los argentinos. Las eligen el 38% de los turistas y, si a esos se le suman el 3% que optan por los destinos rurales del interior bonaerense, la provincia recibe al 41% de los veraneantes del país. Como publicó Buenos Aires/12 hace semanas, los distintos destinos turísticos bonaerenses previeron una situación compleja para la temporada desde los últimos meses de 2024 y desarrollaron distintas estrategias de reducción de daños.De acuerdo a un informe elaborado por la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), la caída interanual de la ocupación hotelera en Mar del Plata durante la primera quincena de enero fue de más de diez puntos respecto de 2024 y se situó cerca del 60 por ciento.Del 16% que efectivamente viaja, el tercio que lo hace a otros países prefiere Brasil, por un 47% frente a la caída del real. Mientras que un 23% prefiere Europa, un 10 el Caribe y otro 4 Chile, país al que se suelen popularizar los viajes de compras cuando la moneda argentina está sobrevaluada.El estudio también discrimina por origen, aunque esta variable no muestra diferencias relevantes: sólo el 17% de los habitantes del conurbano viajó o viajará, contra 20% de porteños y 21% de habitantes del interior bonaerense. Más golpeados aparecen los habitantes del noreste, como quienes viven en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Entre ellos, sólo el 10% tiene vacaciones.Pulso Research es una consultora liderada por el politólogo Juan Adaro. Entre otras cosas, publica un monitor mensual denominado "Brújula social". En su última edición, detectó que la baja de la inflación no es percibida como una mejora por amplios sectores de la sociedad, que descreen de las mediciones del Indec.En este caso, se trata de un estudio realizado durante la segunda semana de enero, que combina preguntas cerradas y abiertas, con método de recolección on line, a mayores de 18 años de todo el país, sobre una muestra de 1900 casos, con un margen de error de 3,5 puntos.