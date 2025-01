Scioli criticó el Previaje y Lammens salió al cruce: "Los números de la industria turística son irrefutablemente malos

Los hechos son sagrados, las opiniones son libres.



El exministro de Turismocruzó duramente a su sucesorluego de que el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes apuntara contra el plan Previaje y hablara de una “batalla cultural en turismo”. “Los números del turismo son irrefutablemente malos”, le contestó Lammens al criticar su gestión.En la mañana de este martes Scioli, que pasó del Gobierno de Alberto Fernández al de Javier Milei sin escalas, se refirió a la "que “desafía con romper con el statu quo”. “”, selañó el funcionario.En esa línea mencionó el Previaje, plan que él eliminó, y otras políticas implementadas por la gestión libertaria, como la eliminación del cobro de tarifas en la reproducción de obras musicales o cinematográficas en las habitaciones y espacios comunes del sector hotelero, la política de Cielos Abiertos, la desregulación de las agencias de viaje, la reglamentación del uso de medios digitales para el pago de propinas en hoteles y sectores gastronómicos, entre otros.Sin embargo, Lammens no tardó en salir a contestar: “Los hechos son sagrados, las opiniones son libres”. “”, escribió en su cuenta de X el exministro de turismo.En ese sentido, mencionó que después de años de crecimiento ininterrumpido en cantidad de turistas, llegada de extranjeros, vuelos internos, creación de empresas y generación de empleos, en el 2024, "según datos del INDEC, llegaron casi 600 mil turistas extranjeros menos, los turistas nacionales viajaron muchísimo menos por el país con una caída de 8,3 millones de pernoctaciones y, según la Fundación Mediterránea, se perdió un 2,2% del empleo en el sector”.Y le recordó a Scioli: "Esos turistas que hoy ya no vienen a la Argentina y esos argentinos que hoy ya no recorren nuestro país son menos ingresos para la industriaDe acuerdo a la consultora Management & Fit este año hubo una disminución en la cantidad de personas que viajaron o tienen previsto viajar en el verano. Las cifras son menores incluso a las de los últimos tramos de la pandemia de Covid-19. Solo el 31,6% de los encuestados viajó o tiene planeado viajar durante la temporada de verano, lo que simboliza 8,6 puntos porcentuales menos respecto a mediciones anteriores. Además, representes niveles inferiores a los que se observaron al terminar la pandemia. Un 68,4% de los argentinos no viajará este año. De acuerdo al estudio, la decisión de no viajar se encuentra en la falta de dinero, problema que aplica principalmente sobre mujeres, personas mayores de 55 años y personas con menor nivel educativo.