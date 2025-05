El Gobierno bonaerense reclamó a Nación el complejo turístico de Chapadmalal

El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó formalmente este viernes a la administración de Javier Milei la transferencia de la abandonada Unidad Turística de Chapadmalal. Así lo anunció hoy el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, en el marco de la última asamblea del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur), que se realizó en La Plata.En el encuentro, que reunió a intendentes, empresarios y funcionarios provinciales, se analizó la crítica situación que atraviesa el sector del turismo a partir de las políticas económicas impulsadas desde la Casa Rosada. "Hay consenso: la situación es crítica y necesita respuestas urgentes", afirmaron desde el gobierno que encabeza Axel Kicillof.Costa apuntó directamente contra el abandono del sector del gobierno libertario al que responsabilizó por "la erosión del poder adquisitivo, los incentivos al turismo exterior, la desregulación del sector y la total ausencia de políticas públicas".Según cifras oficiales de la Provincia, la última temporada de verano cerró con una caída del 21,9% en el impacto económico, reflejada en una menor cantidad de visitantes, estadías más cortas y un menor nivel de gasto. Informes de entidades como la CAME vienen registrando indicadores similares a los que maneja el gobierno bonaerense.Además del contexto económico, las autoridades provinciales señalaron que la reducción de los feriados puente agrava el panorama. En diciembre de 2023 hubo tres feriados de este tipo, mientras que en 2024 no se contempló ninguno. Ya se están haciendo gestiones para restablecer el fin de semana largo del 12 de octubre, aunque por ahora sin avances.Frente a este escenario, el ministro Costa reveló que la Provincia pidió al Gobierno Nacional la cesión del complejo de Chapadmalal “para su uso, explotación y mantenimiento”, con el objetivo de proteger este patrimonio histórico y continuar desarrollando políticas públicas de inclusión.El complejo, construido en la década del '50 por la Fundación Eva Perón, cuenta con nueve hoteles y una capacidad máxima de 8 mil personas. Desde diciembre de 2023 cuando asumió el gobierno de Milei, su funcionamiento está paralizado. El gobierno nacional calificó la infraestructura como "innecesaria" y, mediante un decreto de Milei, modificó la Ley de Turismo para eliminar el turismo social, eje principal del uso del predio durante décadas.La Secretaría de Turismo de la Nación, a cargo de Daniel Scioli, únicamente avanzó con una licitación para concesionar las unidades 2 y 7 a operadores privados. Desde entonces, no hubo nuevos anuncios ni acciones concretas. Mientras tanto, el predio —de alto valor estratégico e inmobiliario por su ubicación— permanece sin actividad plena, en medio de la incertidumbre sobre su futuro.