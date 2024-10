El Cuervo Larroque le bajó el tono a la interna del PJ y pidió construir un espacio "más abarcativo"

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, se pronunció este miércoles sobre la interna del Partido Justicialista (PJ) y aseguró que “la división y la fragmentación al único que van a favorecer es a Milei”. "Hay que volver a tener un orden y estrategia para que todos empujemos para el mismo lado”, sostuvo Larroque.El funcionario bonaerense consideró que el espacio peronista tiene que ser más “abarcativo” y “tener un espíritu que vuelva a convocar a sectores que en un momento tuvieron diferencias”. Además, volvió a pedir por la unidad y analizó que “la división, la fragmentación o la confusión al único que va a favorecer es a Milei"."Yo creo que siempre tenemos que tratar de ser lo más abarcativos. No es una cuestión de nombres, pero lo que tenemos que tener es un espíritu que vuelva a convocar a sectores del peronismo que quizás en un momento tuvieron diferencias... como lo hizo la misma Cristina (Kirchner) en 2019”, dijo.En un intento de bajar la tensión intrapartidaria, Larroque expresó que cree que la interna del PJ "ha caído en un momento que no es oportuno por diversos motivos"."Creo inclusive que estamos transitando el peor momento de Milei y debemos concentrar todas las fuerzas en eso. Además que tampoco es tema de la realidad, no es que uno va por los barrios y el tema en cuestión es la interna del peronismo”, señaló. Y agregó: “Creo que hay que desdramatizar, hay que bajar los decibeles, no es momento para agresiones entre compañeros, y sí poner el eje las cuestiones fundamentales e importantes que tiene que ver con los problemas de la gente”.Ante la consulta, entrevistado en Radio 10, de si lo mejor para el PJ sería que no existan internas, Larroque aseguró que "sí, si se puede lograr la unidad, obviamente por supuesto, creo que ese ha sido el planteo siempre".“Esta situación no es buena para el peronismo, me parece que no nos fortalece, al contrario. Estamos en una crisis muy profunda y si hay que construir una estrategia, se tiene que construir colectivamente en una mesa, de frente, hablando. Si las cosas la gente se la entera por Twitter (X) es muy difícil. Los dirigentes tienen su dignidad. Yo creo que a esta altura del partido no nos ha ido bien por ese camino. Creo que la situación es muy delicada”, concluyó sobre el tema.