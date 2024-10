Presentarán un proyecto para declararar la "emergencia de deudores de tarjetas de crédito": de qué se trata

La diputada de Unión por la Patria y referente de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, presentó un proyecto de ley que busca declarar la "emergencia de deudores de tarjetas de crédito". Esta iniciativa se propone suspender el aumento de las tasas de interés, que ha impactado de manera devastadora en las familias argentinas, obligándolas a endeudarse en su lucha diaria por acceder a alimentos básicos.

El preocupante dato de quepone de manifiesto la gravedad de la situación. Las deudas acumuladas han alcanzado niveles alarmantes, donde el porcentaje de los ingresos destinados a cubrir compromisos financieros es cada vez más grande. Este fenómeno afecta principalmente a sectores vulnerables y, en especial, a las mujeres, quienes enfrentan mayores obstáculos en el acceso a recursos económicos.Macha destacó que el proyecto de ley tiene como objetivo, ante un círculo vicioso que se perpetúa en la economía doméstica. Las familias se ven forzadas a recurrir a tarjetas de crédito para complementar ingresos que no alcanzan, lo que a su vez las expone a tasas de interés desproporcionadas y abusivas. "Las familias no pueden afrontar los gastos corrientes que le permitan llegar a fin de mes", enfatizó la diputada, señalando la urgencia de una solución., detalló.La declaración de emergencia no solo busca detener el aumento de las tasas, sino también ofrecer un marco de protección para quienes están atrapados en esta trampa de deuda.