"No todo se puede desregular": Espinoza cruzó a Galperín por una obra de Mercado Libre en el Mercado Central

Estimado @marcos_galperin, a propósito de la situación planteada con la obra que quiere llevar adelante en La Matanza y sus observaciones a través de esta red, me parece importante compartir con usted algunos datos, detalles e informaciones. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) October 23, 2024

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, salió al cruce de las declaraciones del empresario radicado en Uruguay y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, quien expresó su enojo por la clausura de una obra de la empresa de e-commerce en el Mercado Central.A través de varias publicaciones en X (ex Twitter), Espinoza hizo hincapié en las regulaciones necesarias para llevar adelante un proyecto edilicio en ese municipio: "Es preciso observar y hacer observar reglamentaciones que son indispensables. No todo se puede desregular, como bien lo sabe usted por su actividad en otros países"."Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas", planteó.Y agregó: "Solo voy a citar que es preciso cumplir con la normativa provincial para esta materia establecida en el Decreto Ley 6769/1958"."Estamos convencidos de que tal vez modifique sus impresiones cuando conozca nuestras industrias, comercios, centros de profesionales, la vida cultural, la calidez de nuestra gente y reciba de primera mano información sobre la permanente presencia de nuestro Estado local", manifestó el jefe comunal, y concluyó: "Nos ponemos a su servicio para que usted o quien considere pueda avanzar en los trámites de habilitación, que, le aseguro, son sencillos y de rápida ejecución".