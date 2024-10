Un funcionario libertario lanzó que las empresas públicas son "hijas bobas del Estado"

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, afirmó que las empresas estatales son "hijas bobas", luego de que el Gobierno anunciara la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., en lo que será la primera venta de una empresa ferroviaria en la gestión del presidente Javier Milei.Chaher apuntó hacia el desempeño de las empresas estatales. "Terminan siendo hijas bobas del Estado, sin misión, visión, sin propósitos, con un cúmulo de gente que quedan como capas geológicas", expresó. En tal sentido, diferenció los procesos de privatización de la administración de La Libertad Avanza con los que se desarrollaron en la gestión presidencial de Carlos Menem: "Va a ser distinto, por fórmulas, por contexto y por necesidades puntuales".En tanto, en diálogo con LN+, detalló la privatización de Belgrano Cargas: "Es uno de los casos que se propicia desde el sistema ferroviario, que ya está maduro el análisis, el modelo está homologado en las áreas del Estado. Va a llevar un tiempo. Hay interesados". "No va a haber una concesión integral, estamos propiciando que se vaya a un esquema de desverticalización con Open Access, que haya un fiscalizador de la vía, que va a poder coordinar el tema de peajes y ventanas de oportunidad para el tráfico. De los 7.500 kilómetros de vía, el promedio del transporte que se está utilizando de carga es de 500 kilómetros", agregó en esta línea.Por otro lado, con respecto a próximas privatizaciones, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, afirmó que el Congreso habilitó los procesos de transferencia al sector privado de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Corredores Viales y de Aerolíneas Argentinas.En este marco, se refirió a la situación de Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat): "Tenemos habilitados el ingreso de capitales privados hasta el 49%. Tiene cuatro unidades de negocio, la fibra, el espectro, el data center y el satélite. Mientras más competencia, más vas a facilitar que haya jugadores, servicios, tarifas".El Gobierno anunció este miércoles la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., en lo que será la primera venta de una empresa ferroviaria en la gestión del presidente Javier Milei. "Su privatización tiene por objetivo eficientizar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado al sector ferroviario", aseguraron desde el Ejecutivo.Desde la cuenta de X (ex Twitter) Oficina del Presidente, detallaron que "la empresa opera 7.600 km de vías que ahora serán concesionadas a privados, manteniendo rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional", y que el proceso de privatización será liderado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación."En manos estatales, Belgrano Cargas es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones. Solo el año pasado, el Estado Nacional, es decir, todos los pagadores de impuestos de la Argentina, debieron aportar u$s112 millones para su subsistencia. En los últimos 50 años se sextuplicó la producción agropecuaria nacional, sin embargo, bajo control estatal, Belgrano Cargas transporta hace 15 años la misma cantidad de toneladas", sostuvo el Gobierno."Su privatización tiene por objetivo eficientizar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado al sector ferroviario. Como señaló el presidente Javier Milei, este gobierno va a privatizar todo lo que se pueda privatizar, y va a pasarle al sector privado para que funcione eficazmente todo lo que le pueda pasar al sector privado. Se terminó el Estado empresario", concluye el comunicado.