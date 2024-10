Repudio: Influencers libertarios se burlan del empleado de AFIP que intentó quitarse la vida

#Redes | El desagradable intercambio entre militantes e influencers libertarios al burlarse del ex empleado de la AFIP que intentó quitarse la vida: "Vaya uno a saber qué carajo le pasaba por la cabeza".



🔴 El hombre de 33 años sigue internado tras sufrir fracturas por la caída. pic.twitter.com/ocVvPybnlP — Política Argentina (@Pol_Arg) October 25, 2024

El empleado de 33 años, que trabajaba en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e intentó quitarse la vida, permanece internado en el Sanatorio de La Trinidad tras sufrir algunas fracturas y golpes. Mientras continúa su recuperación, un grupo de usuarios afines a La Libertad Avanza se burlaron en las redes sociales del incidente alegando presuntos problemas de salud mental del trabajador.La escena se dio durante una conversación en grupo en la sección Espacios de X (ex Twitter) de la que participaron influencers y referentes del partido oficialista, entre ellos, Daniel Parisini - más conocido como Gordo Dan - y Marilú, la joven que se viralizó en los últimos días por dejar una rosa en varias dependencias de la exAFIP luego del anuncio del reordenamiento del organismo estatal.Al referirse al caso del trabajador, una de las hablantes comentó que “estaba con licencia” de su puesto en la Agencia 6 de Dirección General Impositiva (DGI) ubicada en el barrio de Palermo. Gordon Dan, por su parte, aseguró que el hombre “tenía una carpeta psiquiátrica vaya uno a saber qué ca... le pasaba por la cabeza y qué problemas de vida tenía el tipo”.Luego, una joven llamada María se burló del incidente y lanzó: “No sé, intentaron pintar que el chabón miró el tuit y dijo ‘no, ya está, me voy a suicidar’”. El desafortunado comentario fue tapado por las risas de varios de los participantes.Tras su disolución, la AFIP pasó a llamarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La reestructuración del organismo implicará la reducción del 45% de los cargos de autoridades superiores, 31% de los niveles inferiores de la actual estructura, y “un ahorro presupuestario de $6.400 millones al año” por “la reubicación y pase a disponibilidad de unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno”.Es que la triste noticia, que se conoció apenas un par de días tras el anuncio del Gobierno de disolver el organismo, no tardó en volverse viral y provocó una fuerte reacción por un video donde la tiktoker libertaria Marilú, quien había concurrido a la misma Agencia 6 donde trabaja este joven, a burlarse de los despidos. "QEPD AFIP 1996 - 2024", escribió Marilú junto al video publicado el lunes, tras conocerse la decisión del Gobierno.La libertaria recorrió algunas seccionales de la Ciudad, para filmarse mientras dejaba una flor rosa en la puerta, a modo de burla por los 3.000 despidos anunciados por el Gobierno de Javier Milei. La joven dijo incluso haber recibido amenazas de muerte tras esta nueva provocación contra gente que se está por quedar en la calle. Fue en este marco que, tras conocerse el intento de este empleado, quien dejó una carta a familiares y amigos donde adujo temas familiares y laborales; que varios usuarios apuntaron nuevamente contra Marilú.