Por reformar la Constitución de Formosa: la UCR denunciará a Insfrán en la Corte Suprema

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, está en el centro de la polémica al intentar modificar la Constitución provincial para facilitar su reelección. Desde 1995 en el cargo, Insfrán busca avanzar rápidamente en este proceso, anticipándose a un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que podría limitar las reelecciones indefinidas. Este movimiento ha despertado el rechazo de la oposición, particularmente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).

El diputado radical Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, ha anunciado que la UCR llevará el caso a la Corte Suprema. “Denunciaremos la maniobra ante la CSJN y daremos la pelea electoral bajo el lema ‘Un mandato y a la casa’. La reelección indefinida viola DDHH”, afirmó Carbajal en su cuenta de X. Su postura refleja un consenso dentro de la oposición sobre la necesidad de frenar lo que consideran un intento de prolongar el mandato del gobernador.La Legislatura de Formosa, con una abrumadora mayoría oficialista, aprobó un proyecto para reformar la Constitución, que fue presentado hace apenas dos días. Esta reforma tiene como objetivo establecer "nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos". Sin embargo, líderes opositores como el ex diputado Ricardo Buryaile han señalado que esta modificación parece estar diseñada únicamente para prorrogar el mandato de Insfrán.Además, dentro del radicalismo formoseño se percibe un descontento por el “silencio atroz” del oficialismo nacional, en particular del diputado libertario Gerardo González, quien aún no se ha pronunciado sobre la situación.