El jefe de asesores de Milei indicó que el programa económico libertario es el único camino "nos guste o no"

El jefe del Consejo de Asesores del presidente, el economistadefendió el ajuste fiscal que viene llevando adelante el Gobierno y remarcó que es el único camino "nos guste o no". Además, cuestionó a los gobiernos kirchneristas y afirmó que, explicó Reidel a través de un extenso posteo en la red social X., preguntó el economista.Reidel sostuvo que el "impuesto inflacionario lo pagan principalmente los más pobres" y las consecuencias a largo plazo de este ajuste forzado son aún peores: "Más pobreza y menos crecimiento. Es así de simple".Fue entonces cuando el economista comenzó con una seguidilla de críticas al kirchnerismo. "¿Adivinen cómo ajustaron los K? Porque, seamos claros, los K ajustaron. Ajustaron a los jubilados, a las universidades y al pueblo entero. Pero sobre todo a los más pobres. ¿El resultado? Lo tenemos frente a nuestros ojos. Se dan una vuelta por La Matanza (o tantos otros lugares) y después me cuentan", ejemplificó.", señaló.Luego, contrastó con que "el presidente Milei decidió hacer lo contrario: el ajuste empezó desde el primer día. No porque teníamos ganas sino porque no había alternativa: o lo hacíamos ordenadamente o a lo cavernícola. Al hacerlo de forma voluntaria, bajamos la inflación y el riesgo país, y el país empieza a crecer. Esto no hace falta imaginarlo. Está pasando hoy".Para concluir, preguntó: