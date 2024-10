Tras judicializar al PJ, Quintela dijo que la reunión del apoderado de su lista con Francos fue "inoportuna"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reconoció como "inoportuna" a la reunión que Jorge Yoma mantuvo con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Javier Milei, pero la atribuyó a su rol de representante legal de la provincia y no al de apoderado de la lista que encabeza para la elecciones del PJ, comicios que horas antes pidió suspender en la justicia

🗣️🎙️"La visita de Yoma a Casa Rosada fue inoportuna", aseguró el gobernador de La Rioja, @QuintelaRicardo https://t.co/HfMc8VVkbl pic.twitter.com/hffrWsdEZS — Re (@refm1073) October 29, 2024

, sostuvo el mandatario riojano, a sabiendas de que Yoma no solamente trabaja para la provincia sino que además representa a la lista que el propio gobernador encabeza para las elecciones en el PJ.Es que todo sucede luego de que la Junta electoral del Partido Justicialista decidiera confirmar los comicios pero no reconociera la lista de Quintela, llamada "Federales", debido a múltiples irregularidades, entre las cuales se encuentra que no quedó alrededor de 20 mil avales por debajo del piso requerido. Antes, el mismo organismo le había dado un plazo para subsanar la situación, cosa que no fue cumplimentada por el sector del mandatario riojano. En tanto, sí fue avalada la nómina "Primero la Patria", que encabeza Cristina Kirchner.Luego de la reunión entre Yoma y Francos y antes de esta entrevista de Quintela, su lista fue a la Justicia y le solicitó suspender las elecciones en el PJ. En esa línea, Yoma explicó el lunes que se reunió con Francos en condición de abogado del Estado Riojano y por la demanda interpuesta ante la Corte Suprema por la deuda de U$D 320 millones que la Nación mantiene con La Rioja. "Le dije al doctor Yoma que se expida la Corte Suprema para no alimentar especulaciones que no deberían corresponder", sostuvo el gobernador en una entrevista con FM RE.La relación entre lo que Jefatura de Gabinete y Yoma argumentaron como motivo de la reunión y la interna en el PJ actualiza la idea de Cristina Kirchner y su entorno acerca de que la chance de que el presidente del PJ sea un gobernador alimenta la posibilidad de que la Casa Rosada pueda presionarlo con facilidad. Esas son las "especulaciones" que reconoció Quintela.En ese marco, Política Argentina supo que en la lista de CFK consideran que la reunión de Francos con Yoma "demuestra (que la lista de Quintela) es rehén" del Gobierno, y argumentan con hechos como "la deuda defaulteada, el pago de salarios con cuasi monedas, la huelga docente y la deuda enorme con Cammesa". En ese contexto, Quintela aclaró que la reunión de Francos y Yoma no cambia su oposición al gobierno de Milei. "No hay lugar a dudas de cual es mi posición con respecto a las políticas aplicadas por el actual presidente. No solo tenemos una posición antagónica, sino que consideramos que está en una situación dificil para conducir el país".Sobre el tuit en el que, justamente, Milei coincidió con la judicialización de las elecciones peronistas que hizo la lista "Federales" al expresar que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner no lo querían dejar competir en la interna del Partido Justicialista, Quintela se despegó: "Que no se involucre en un problema que vamos a resolver los peronistas solos y que se dedique a gobernar que está haciendo sufrir a mucha gente".Sobre los comicios del PJ, que pidió suspender, el gobernador riojano afirmó que es necesario "un proceso para elegir autoridades", o caso contrario: "Vamos a caer en lo de siempre, que nos juntamos en CABA 10 o 15 dirigentes y definimos una lista y se comunica. Hay que cambiar esos métodos".Por último, cuestionó sin mayores explicaciones la definición de la junta electoral del Partido Justicialista que integra gente de su propia lista y se justificó en la falta de tiempos, que sí le alcanzaron al sector de CFK: "No me sorprendió la parcialidad de la junta. No llegabas con los tiempos para la elección".