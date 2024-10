Monzó apuntó contra Milei: La única ideología que le puedo poner es la del odio, ni siquiera la liberal

El diputado nacional por Encuentro Federal, Emilio Monzó, apuntó fuertemente contra el presidente Javier Milei y sus formas al señalar que la "única ideología" que tiene "es la del odio". Además, habló de su relación con el líder radical Martín Lousteau y el titular del PRO, Mauricio Macri.”, apuntó Monzó al hablar del rumbo político del oficialismo durante una entrevista con La Nación + donde consideró: "No es un Gobierno normal. Porque cualquier Gobierno normal, desde el inicio, hubiera tratado de lograr una mayoría en el Congreso y no restringirse a una minoría”.El legislador decidió pegarle al Presidente y sus formas:, ni siquiera la liberal”. “En el fondo,”, agregó al considerar que el mandatario debería tomar una actitud más calmada para dar confianza.Y cuestionó el plan del oficialismo en el Congreso. “Si me guío por los hechos, la respuesta es prácticamente que no le interesa”, lanzó. Además, resaltó la importancia de una unidad del “centro” en el actual contexto político y la necesidad de “poner límites en donde hay que ponerlos y apoyar en lo que hay que apoyar”.Además, el dirigente se refirió a la relación con el nuevo bloque radical "”, conformado por los legisladores que se separaron de la UCR que respalda a La Libertad Avanza y que siguen Facundo Manes y Martín Lousteau: “; esto nos une”.Respecto a su vínculo con Martín Lousteau, Monzó admitió: “lo conozco hace 30 años y hemos militado políticamente muy parecido”.