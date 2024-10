De Marchi renunció a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, pero asume como vice de Aerolíneas Argentinas

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes la renuncia de Omar De Marchi, ex Secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales. Sin embargo, lo reubicarán en la vicepresidencia de Aerolíneas Argentinas.De Marchi dejará su cargo actual en Balcarce 50 a partir de noviembre para asumir su nuevo rol en la empresa estatal. La renuncia del funcionario mendocino se dio el mismo día en el que el oficialismo logró dictamen a favor en Diputados de la privatización de la aerolínea de bandera.El ahora extitular de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios había ingresado a la jefatura de Gabinete junto a Nicolás Posee y había logrado permanecer en el cargo tras el desembarco de Guillermo Francos. Sin embargo, no consiguió los resultados que el oficialismo buscaba en las negociaciones con distintos actores parlamentarios. "Fue un funcionario que no funcionó", argumentaron desde la Rosada.De Marchi ya era cuestionado desde el debate de la Ley Bases, pero Milei decidió sostenerlo en ese entonces. Según dejaron trascender desde el Gobierno a los medios, el mendocino nunca pudo cumplir su rol, que fue ocupado por otros actores que hicieron de nexo entre la Casa Rosada y el Congreso.Con esta renuncia de De Marchi ya van 82 funcionarios de alto rango que son expulsados del Gobierno, según el conteo que sigue el politólogo Pablo Javier Salinas.La última había sido hace una semana: se trató de Gladys Humenuk, quien fue corrida de su cargo de subsecretaria de Coordinación Administrativa por orden de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.